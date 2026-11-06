Tunisie: Coup dur pour l'Espérance de Tunis...

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance sportive de Tunis devra faire face à un nouveau contretemps avec la blessure de son joueur ivoirien Namouri Kaïta. Le club de Bab Souika a annoncé que le milieu de terrain souffre d'une blessure au niveau des ligaments croisés, nécessitant une intervention chirurgicale prévue dans les prochains jours.

Cette blessure constitue un coup d'arrêt pour le joueur ivoirien, qui entamera ensuite une période de rééducation afin de retrouver les terrains. Pour l'heure, aucune précision officielle n'a été communiquée concernant la durée de son indisponibilité, laissant le staff technique dans l'attente de l'évolution de sa situation médicale.

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