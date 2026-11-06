Tunisie: Derby de la capitale - L'Espérance réclame un arbitrage étranger

À l'approche du derby de la capitale, prévu le 22 novembre prochain, l'Espérance sportive de Tunis a officiellement saisi la Direction nationale de l'arbitrage afin de demander la désignation d'un corps arbitral étranger pour diriger cette affiche face au Club Africain.

La demande du club de Bab Souika concerne l'ensemble du dispositif arbitral, aussi bien les arbitres de terrain que leurs assistants, sans oublier les responsables de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

À travers cette démarche, l'Espérance souhaite ainsi que la rencontre se déroule sous la direction d'un corps arbitral entièrement étranger, alors que ce derby, qui constitue l'un des rendez-vous les plus attendus du championnat tunisien, s'annonce particulièrement disputé entre les deux grands rivaux de la capitale.