Tunisie: Derby de la capitale - L'Espérance réclame un arbitrage étranger

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

À l'approche du derby de la capitale, prévu le 22 novembre prochain, l'Espérance sportive de Tunis a officiellement saisi la Direction nationale de l'arbitrage afin de demander la désignation d'un corps arbitral étranger pour diriger cette affiche face au Club Africain.

La demande du club de Bab Souika concerne l'ensemble du dispositif arbitral, aussi bien les arbitres de terrain que leurs assistants, sans oublier les responsables de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

À travers cette démarche, l'Espérance souhaite ainsi que la rencontre se déroule sous la direction d'un corps arbitral entièrement étranger, alors que ce derby, qui constitue l'un des rendez-vous les plus attendus du championnat tunisien, s'annonce particulièrement disputé entre les deux grands rivaux de la capitale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.