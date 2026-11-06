Tunisie: Élections municipales - L'ISIE propose un scrutin au printemps prochain

L'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) est prête à organiser les élections municipales et a proposé de les tenir au printemps prochain, dans l'attente de la publication du décret du président de la République convoquant les électeurs, a annoncé Mahmoud El Waer, membre du conseil de l'instance.

En réponse aux questions des députés lors d'une séance conjointe au palais du Bardo, organisée par la commission du règlement intérieur, des lois électorales, des lois parlementaires et de la fonction électorale de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), et la commission du règlement intérieur, de l'immunité et des questions juridiques du Conseil national des régions et des districts (CNRD) sur le projet de budget de l'ISIE pour l'année 2027, Waer a indiqué que l'instance électorale oeuvre à développer la numérisation et à moderniser ses mécanismes de travail et consacre, chaque année, une partie de son budget à cette fin.

Il a rappelé les efforts déployés par l'ISIE lors des dernières élections présidentielles, notamment la mise en place du mécanisme de l'« élection libre » lors du scrutin à l'étranger (permettant aux électeurs tunisiens se trouvant hors du territoire national de voter dans n'importe quel bureau de vote de leur choix, situé à proximité de leur lieu de séjour, sans être contraints à se rendre au bureau de vote initial où ils étaient inscrits), ce qui a contribué, selon lui, à doubler le taux de participation.

S'agissant de la réduction du coût des élections, Waer a indiqué que l'instance électorale a adopté l'enregistrement électronique et réduit le nombre de bureaux de vote et d'agents, soulignant que les élections partielles et les procédures de retrait de mandat sont désormais effectuées avec les propres ressources de l'ISIE, leur coût avoisinant les 2 mille dinars, contre 200 mille dinars environ que coûtaient les élections partielles auparavant.

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En ce qui concerne l'encouragement des jeunes à participer aux élections, il a souligné que les campagnes de sensibilisation se poursuivent, à travers une série d'activités visant à faire connaître l'importance de la participation aux élections, rappelant que l'ISIE avait organisé, en juin dernier, le Forum régional consultatif arabe, en partenariat avec l'Organisation arabe des administrations électorales et avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en présence de représentants des instances électorales de différents pays arabes, afin de débattre du phénomène de l'abstention électorale et de formuler des recommandations effectives.

Quant à la garantie de l'impartialité de l'administration et au contrôle des fonds politiques, El Waer a indiqué que l'ISIE veille à surveiller les campagnes électorales, les administrations et les sources de financement, estimant que les fonds politiques ne constituent plus une préoccupation majeure, précisément depuis que le système électoral repose sur les candidats individuels, outre le renforcement des mécanismes de contrôle en vertu de la décision réglementaire et le suivi des financements en coordination avec la Banque centrale et la

Commission Tunisienne des Analyses Financières pour l'ensemble des candidats.

S'agissant du retrait de mandat, il a déclaré que l'ISIE traite cette procédure conformément aux dispositions de la loi.

El Waer a, par ailleurs, indiqué que l'instance électorale cherche à acquérir de nouveaux locaux et à entretenir d'autres.