Tunisie: Pourquoi - Par des toilettes publiques et des poubelles dignes d'une capitale

5 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Samir Dridi

Contrairement à de nombreuses capitales, Tunis manque d'équipements urbains de base. L'absence de toilettes publiques propres pénalise les habitants comme les visiteurs, et surtout les familles, les personnes âgées ou à mobilité réduite. Les mamans avec de jeunes enfants, sans espace adapté, doivent se réfugier dans les cafés ou les commerces, voire improviser, au détriment de l'hygiène et de leur dignité.

Il en va de même pour la gestion des déchets dans l'espace public. Si des poubelles existent bel et bien à Tunis, elles ne sont pas dignes d'une capitale. Il s'agit de simples sachets en plastique fixés sur des supports, fragiles, vite saturés et qui laissent les détritus se répandre sur les trottoirs.

Doter Tunis d'équipements modernes, comme ailleurs, améliorerait concrètement sa propreté, son hygiène et son attractivité.

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