Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités - La Chine et le pays dressent le bilan des séminaires de formation

L'ambassade de Chine au Congo a organisé, le 4 novembre à Brazzaville, un colloque des participants aux séminaires en Chine en 2026.

La rencontre a réuni des cadres congolais ayant bénéficié des programmes de formation proposés par la Chine à travers son ambassade, répondant à la mise en oeuvre des « dix actions de partenariat pour la modernisation entre la Chine et l'Afrique » adoptées en 2024 lors du Forum sur la coopération entre l'Afrique et la Chine.

Ces programmes prévoient 60 000 places de formation en matière de développement des ressources humaines et de partage d'expérience sur la gouvernance. « Le développement d'un pays repose sur les talents, tout comme le renouveau d'une nation », a indiqué l'ambassadrice de Chine au Congo, An Qing. Elle a rappelé que la Chine soutenait les pays en développement dans leur recherche de voies de développement durable adaptées à leurs réalités nationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La diplomate chinoise a précisé que depuis 2024 et compte tenu des besoins de développement du Congo, la partie chinoise a successivement organisé plusieurs programmes de formation ciblés, couvrant de nombreux domaines, notamment l'économie, le commerce, les transports, l'agriculture, la santé, les infrastructures et la diplomatie avec environ 300 participants chaque année. « Le rapprochement des peuples constitue le fondement solide de relations interétatiques durables et stables. Les échanges humains sont une source précieuse qui nourrit et fait grandir l'amitié entre nos deux pays », a-t-elle souligné.

Elle a salué, par ailleurs, le retour au pays d'un fonctionnaire du ministère de l'Industrie culturelle et touristique, Claver Doukaga Nzamba, titulaire d'un master en tourisme obtenu en Chine après deux années d'études et « désormais prêt à mettre ses connaissances au service du développement du tourisme national », a souhaité l'ambassadrice.

Parmi les cadres présents à ce colloque figurait également le colonel-Major Séraphin Kangala, chef d'état-major adjoint de l'Armée de l'air, illustrant la diversité des secteurs couverts par les programmes de formation chinois, qui s'étendent également aux questions de défense et de sécurité. Les participants ont souligné que ces séminaires leur ont permis de constater les réalisations de la modernisation à la chinoise et de tirer les enseignements des expériences de la gouvernance de la Chine.

La partie chinoise s'est dite disposée à partager constamment avec la partie congolaise ses expériences de développement, afin de donner une impulsion inépuisable à la coopération entre les deux pays.

Le ministre délégué chargé de l'Industrie touristique, représentant le gouvernement, Prince Bertrand Bahamboula, de son côté, a salué la qualité de la coopération entre la Chine et le Congo qui « s'affirme chaque jour comme un modèle achevé de coopération mutuellement avantageuse, ancrée dans la confiance politique et la solidarité agissante ».

Pour lui, cette alliance d'exception trouve son expression dans l'exercice par le Congo de la co-présidence africaine du Forum sur la coopération sino-africaine aux côtés de la Chine. « Les formations dont nos cadres ont bénéficié en Chine ne sauraient rester dans les archives du savoir théorique », a promis le ministre.

Les échanges entre les deux parties ont également porté sur les perspectives offertes par la montée en puissance des relations bilatérales entre Beijing et Brazzaville. Les participants ont été invités à jouer pleinement leur rôle de pont et à apporter une contribution plus importante à la construction de cette communauté d'avenir liant la Chine et le Congo.