Congo-Brazzaville: Hommage à Dominique Ngoïe-Ngalla - L'oeuvre du professeur émérite revisitée à travers un colloque international

La ville de Madingou, dans le département de la Bouenza, a accueilli du 29 au 31 octobre dernier un colloque international en hommage au professeur des universités, Dominique Ngoïe-Ngalla. Placées sur le thème « Dominique Ngoïe-Ngalla : trajectoire historique, littéraire et philosophique d'un érudit des temps modernes », ces assises scientifiques ont réuni des chercheurs, des universitaires et des personnalités de divers horizons autour de l'examen de l'oeuvre et de l'héritage intellectuel de cette figure majeure de la pensée africaine.

La cérémonie d'ouverture du colloque a été marquée par sept allocutions, dont celles du préfet du département de la Bouenza, Marcel Ganongo; de Milan Milaud Konghot, coordonnateur du Réseau des cadres et capacités des pays du Niari; de Hubert Mfoutou, président du comité d'organisation, qui a présenté le colloque comme une exigence à la fois mémorielle et intellectuelle. «Si Dominique Ngoïe-Ngalla n'est plus physiquement parmi nous, son esprit, sa pensée et son oeuvre continuent de vivre à travers les générations qu'il a formées et les questionnements scientifiques qu'il a suscités», a-t-il fait observer.

Pour sa part, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa, a évoqué la dimension profondément humaine et éducative de la personnalité du professeur. Selon elle, Dominique Ngoïe-Ngalla ne se contentait pas de transmettre des savoirs : il incarnait cette noblesse d'esprit et de coeur qui distingue les véritables éducateurs des simples dispensateurs de connaissances. L'éducation pour cet intellectuel ne consistait pas seulement à enrichir l'intellect, mais également à éveiller les consciences, à façonner les esprits et à reconnaître en chaque être humain une dignité fondée sur le respect et la considération.

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Le doyen de la Faculté des lettres, arts et dciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi et président du comité scientifique de ce colloque, le Pr Évariste Dupont Boboto, a de son côté mis en vedette les qualités intellectuelles, pédagogiques, humaines et de chercheur chevronné qu'incarnait Dominique Ngoïe-Ngalla.

A son tour, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou, a présenté le colloque comme une véritable fête de l'imagination, de la présentation et de la valorisation des résultats de la recherche. Il a ainsi rappelé la vocation fondamentale de telles rencontres dans la promotion de la connaissance et le rayonnement de la communauté scientifique.

Ouvrant la rencontre, le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Pierre Mabiala, l'a inscrite dans une dynamique nationale de reconnaissance et de valorisation du patrimoine intellectuel. Le parrain du colloque a notamment rappelé que la mémoire conserve les traces du passé, tandis que l'histoire les soumet à l'analyse, à la confrontation des sources et à la rigueur de la démonstration.

Leur complémentarité permet ainsi aux peuples de mieux comprendre leur identité, sans s'enfermer dans la nostalgie ni renoncer aux exigences de la vérité. La réflexion scientifique consacrée au Pr Dominique Ngoïe-Ngalla s'inscrit précisément dans cette ambition plus vaste de valorisation du patrimoine intellectuel africain, a déclaré le ministre d'État dans son mot d'ouverture.

Plusieurs axes transversaux ont marqué les communications scientifiques

Sitôt après, les participants au colloque ont suivi la conférence inaugurale intitulée «Ngoïe-Ngalla ou la transaction du Kimuntu», animée par le Pr Omer Massoumou. Il s'est attaché à explorer la personnalité, le parcours intellectuel et l'oeuvre du Pr Dominique Ngoïe-Ngalla. Dans son analyse, le conférencier a présenté ce dernier comme un scientifique doté d'un savoir encyclopédique, nourri aussi bien par la connaissance de la culture bantoue occidentale que par celle des autres traditions intellectuelles.

Cette maîtrise de plusieurs univers culturels lui permettait d'appréhender la totalité humaine non comme un ensemble uniforme et indifférencié, mais comme une constellation de singularités dont chacune participe à la manifestation du tout. C'est précisément cette totalité, envisagée à travers la pluralité des expériences et des expressions humaines, que le colloque s'est proposé d'interroger. Il s'agissait donc, à la fois, de revisiter la production intellectuelle de l'enseignant-chercheur et de rendre hommage à l'éminent universitaire.

Les communications scientifiques se sont organisées autour de plusieurs axes transversaux : la formation intellectuelle et l'enracinement culturel de Dominique Ngoïe-Ngalla ; la reconstruction de l'histoire et de la mémoire africaines ; la littérature comme espace de création et de transmission ; les rapports entre identité, altérité et vivre-ensemble ; les relations entre ethnicité, État et citoyenneté ; les problématiques du développement africain ; et enfin, les dimensions religieuse, humaniste, linguistique et pédagogique de son oeuvre.

Les interventions du Pr Théophile Obenga, de Hervé Diata, des dames Belinda Ayessa et Claudine Munari, du ministre d'État Florent Ntsiba, directeur de cabinet du chef de l'État, du ministre d'État Pierre Mabiala, de Mgr honoraire Daniel Mizonzo, du Pr André Patient Bokiba, d'Emmanuel Poupet, de René Mboungou, de Paul Kibangou, de Jean Michel Youlou Bayenda, de Julien Mbambi et de Fulgence Mouangou ont permis de revenir sur les différentes facettes de l'homme. À travers ces témoignages, se sont dégagés les traits marquants de sa personnalité : l'honnêteté intellectuelle, la rigueur scientifique, l'humilité, le sens du partage et l'engagement pédagogique. Ces prises de parole ont également rappelé l'empreinte durable qu'il a laissée dans la vie de ses proches, de ses collègues, de ses étudiants et de la communauté universitaire.

La palabre vespérale a porté, quant à elle, sur le thème « Le mythe Ngoïe-Ngalla : entre héritage et transmission intergénérationnelle ». Ce moment d'échange a prolongé les réflexions scientifiques dans un cadre propice à la confrontation des expériences, à la transmission des souvenirs et à l'interrogation sur la manière dont une oeuvre et une personnalité intellectuelle s'inscrivent durablement dans la mémoire collective. Il a ainsi permis d'aborder les conditions de pérennisation de l'héritage du professeur, au-delà de l'hommage circonstanciel qui lui était rendu.

Dominique Ngoïe-Ngalla, un intellectuel pluridimensionnel

Au terme des trois journées de réflexion scientifique, le colloque international en hommage au Pr Dominique Ngoïe-Ngalla a permis de mesurer l'étendue et la profondeur de sa contribution à la pensée congolaise et africaine. À travers la diversité des communications présentées, s'est progressivement dessinée la figure d'un intellectuel pluridisciplinaire dont l'oeuvre articule l'histoire, la littérature, la philosophie, l'anthropologie, la religion et la pensée politique.

Son héritage apparaît à la fois comme un patrimoine scientifique et littéraire, un instrument de compréhension des sociétés africaines et un programme de recherche ouvert aux générations futures. Il invite à réinterroger les mémoires historiques, à déconstruire les représentations discriminatoires, à repenser les rapports entre identité et citoyenneté et à promouvoir une conception du développement fondée sur la responsabilité collective et l'autonomie intellectuelle.

Les travaux ont également mis en évidence l'actualité des questionnements portés par le Pr Dominique Ngoïe-Ngalla. Ses réflexions sur les identités africaines, la construction de l'État, la dignité humaine, la transmission des savoirs et les conditions de l'émancipation intellectuelle demeurent des ressources précieuses pour comprendre les sociétés contemporaines et envisager leur devenir. Au-delà de l'hommage rendu à un universitaire éminent, ces assises ont donc constitué un moment privilégié de réflexion sur la place de l'intellectuel dans la société, les responsabilités de l'université et les conditions de production d'une pensée africaine libre, critique et profondément enracinée dans ses réalités historiques et culturelles.

Ce colloque a enfin rappelé que la meilleure manière de faire vivre l'héritage de Dominique Ngoïe-Ngalla consiste à poursuivre le travail scientifique qu'il a engagé, à soumettre ses idées à la discussion critique et à transmettre aux nouvelles générations le goût de la recherche, l'exigence de rigueur et le sens de la responsabilité intellectuelle. A l'issue des travaux, des motions et des recommandations ont été prises.