Afrique: Golf au Sénégal - Une longue histoire derrière une image élitiste

Dakar — Longtemps perçu sous l'angle d'un sport réservé aux élites et aux expatriés fortunés, le golf possède pourtant une longue histoire au Sénégal, largement méconnue du grand public en raison des préjugés liés à son image élitiste et au coût parfois onéreux de sa pratique.

Le "Golf Focus Day" qui lui est dédiée vendredi, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 parmi les dix sports d'engagement à découvrir offre l'opportunité de revenir sur la trajectoire de ce sport de plein air au Sénégal.

En intégrant le golf parmi ses sports d'engagement, l'événement ne mise pas sur la haute compétition, mais sur la transmission, en permettant aux étudiants et autres curieux de s'essayer gratuitement au swing, organisé de concert avec la Fédération internationale de Golf (IGF).

Plus qu'une simple animation éphémère, cet investissement ambitionne de s'inscrire dans un ancrage local plus durable, en ce sens que les simulateurs installés seront rétrocédés pour la formation de futurs champions et entraîneurs locaux.

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Cambérène a abrité le premier parcours de golf en 1953

L'histoire d'une discipline sportive se lit souvent à travers le prisme de son époque. Au Sénégal, le golf dans les tumultes de l'après-guerre, sous l'impulsion notamment de la communauté française à travers un premier parcours de six trous voit le jour à Cambérène, dans la banlieue dakaroise. C'était le 3 août 1953.

Ce site fondateur reste gravé dans la mémoire collective, en ce sens qu'il demeure intimement lié à la figure du célèbre juge sénégalais Kéba Mbaye (1924-2007). Ancien membre du Comité International Olympique, ce dernier a beaucoup contribué à la fixation des contours de cette discipline à Dakar, allant dans le sens de reconsidérer une perception durable d'un sport longtemps confiné à une élite.

Pendant des décennies, cette empreinte originelle cantonne le golf à une discipline discrète, voire quasi confidentielle.

Il faut attendre les années 1990 pour voir le paysage s'élargir avec l'émergence de nouvelles infrastructures comme le Golf Club Méridien Président-devenu la Pointe des Almadies, en 1992.

La démocratisation se poursuit également avec les neuf premiers trous du complexe de Saly sur la Petite Côte en 1996. Ce complexe deviendra par la suite l'unique parcours de 18 trous du pays.

Souvent adossés à des complexes hôteliers de luxe, ces équipements renforcent malgré eux l'image d'une pratique réservée aux touristes et aux nantis.

Des initiatives locales pour la popularisation

En 2007, une étude réalisée par l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS- UCAD) s'est attelée à déconstruire les véritables freins à l'expansion de la discipline.

Les conclusions de cette étude académique indiquaient que près de 56 % de la population interrogée avouait méconnaître la discipline, tandis que 6 % des sondés voyaient alors le golf comme un sport de luxe réservé aux riches.

Le véritable adversaire du golf sénégalais n'a jamais été le coût de son matériel, mais un déficit chronique de sensibilisation et de communication, indique-t-on.

Porté par la volonté de figures institutionnelles telles que l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, le golf est réévalué non plus comme un simple loisir élitiste, mais comme une véritable "locomotive du mouvement sportif national" dotée d'une forte dimension économique.

Dans une perspective de démocratiser davantage ce sport de précision, les initiatives ne manquent pas, à l'instar de celle de l'international sénégalais Samba Papi Niang.

A la tête de la Sénégal Golf League, ce dernier a initié le Sénégal Golf Festival qui est adossé à une académie gratuite destinée à démocratiser l'accès à la discipline pour les jeunes de milieux modestes.

Sous la présidence de Mouhamed Diop, la Fédération sénégalaise de golf présidée s'emploie aussi à "élargir la base de la pyramide pour faire éclore de nouveaux talents".

Cette redynamisation intervient dans un contexte marqué par le retour de l'Open International de Golf de Dakar dont la 15e édition a été tenue en décembre 2025, après plusieurs années d'interruption.

Elle avait rassemblé plus de 75 professionnels issus de 14 pays africains.

Entre héritage colonial et préjugés culturels, le golfe s'offre avec les JOJ Dakar 2026 une occasion de se libérer d'une certaine représentation sociale et ainsi pousser les Sénégalais à s'emparer des clubs.