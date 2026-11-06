Mali: Le Salon des médias veut renforcer la professionnalisation et la coopération entre acteurs du secteur

Bamako, 5 nov (APS) - La 5e édition du Salon des médias au Mali entend contribuer au renforcement de la professionnalisation des acteurs du secteur, à la viabilité économique des entreprises de presse et à la coopération médiatique africaine, à travers des expositions, des panels, des formations et des rencontres professionnelles, a indiqué jeudi le président du comité d'organisation, Issa Kaba.

"Nous avons fait le pari osé de réunir chaque année, autour d'une même activité, les femmes et les hommes de médias du Mali pour débattre des questions d'intérêt général liées à la corporation et à la vie de notre nation", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle d'ouverture de cette édition.

Placée sous le thème "Professionnalisation des médias sociaux et viabilité économique des médias", cette rencontre est parrainée par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

Elle réunit des professionnels des médias venus d'une dizaine de pays et se poursuit jusqu'au 8 novembre au Palais de la culture de Bamako.

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Selon Issa Kaba, cette initiative, portée depuis cinq ans par de jeunes journalistes, a progressivement acquis une dimension panafricaine, avec la participation de délégations venues notamment du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger, du Togo, du Bénin et de la Russie.

Le président du comité d'organisation a présenté les cinq principaux axes de cette édition : les expositions, les panels et échanges professionnels, l'École du Salon des médias, la Nuit des médias et les hommages à des personnalités du secteur.

Une cinquantaine de stands sont prévus pour accueillir des radios, télévisions, journaux, médias en ligne, agences de presse et organisations professionnelles, dans le but de renforcer leur visibilité et de favoriser les opportunités de collaboration.

Les panels porteront notamment sur l'économie des médias, les dynamiques éditoriales, la professionnalisation et la viabilité économique des entreprises de presse. Une nouvelle thématique consacrée au sport fait également son entrée dans le programme, avec une réflexion sur la construction d'un écosystème médiatique autour du sport local.

La troisième édition de l'École du Salon des médias permettra à soixante jeunes journalistes de bénéficier d'un programme de renforcement des capacités comprenant des formations et des masterclass.

La Nuit des médias, qui fait son retour après deux éditions d'absence, sera consacrée à la reconnaissance des professionnels qui contribuent quotidiennement à la production de l'information, notamment les cameramen, techniciens, réalisateurs, monteurs et correcteurs.

Prenant part à la cérémonie, le ministre malien de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration, Alhamdou Ag Ilyène, a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner la modernisation du secteur des médias, le renforcement des compétences professionnelles et le développement de solutions innovantes, dans le respect de la liberté éditoriale.

S'adressant particulièrement aux jeunes journalistes et créateurs de contenus, il les a invités à faire de leur influence un instrument d'éducation, de paix et de développement.

"Ne faites jamais de la haine un instrument de popularité. Ne faites jamais de la désinformation une stratégie. Faites de votre talent un instrument de vérité et de votre créativité une force au service de la société", a-t-il exhorté.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer les médias africains à travers la formation conjointe, les partenariats et la promotion des langues nationales, estimant qu'une information accessible et comprise par les populations contribue à l'inclusion, à la cohésion sociale et à la participation citoyenne.

Il a enfin appelé les organisations professionnelles et les partenaires à faire en sorte que les travaux du Salon débouchent sur des recommandations concrètes concernant la lutte contre la désinformation, la transformation numérique, la viabilité économique des médias et la coopération africaine.