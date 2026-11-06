Afrique: JOJ Dakar 2026 - 165 médailles distribuées, le Japon et la Chine confortent leur domination

Dakar — Au total, 165 médailles, dont 53 en or, 51 en argent, ont été distribuées après cinq journées de compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec le Japon qui consolide sa première place au classement général grâce à deux nouvelles médailles d'or remportées en natation et en tennis de table.

Le Japon compte désormais 14 médailles : huit en or, deux en argent et quatre en bronze. La délégation japonaise s'est illustrée en natation avec Mana Ishikawa, sacrée au 50 m brasse dames, ainsi qu'en tennis de table, où Ryusei Kawakami a remporté l'épreuve du simple homme.

La Chine occupe la deuxième place avec 12 médailles : sept en or, trois en argent et deux en bronze. Elle a également enrichi son palmarès grâce à deux nouveaux titres, remportés au 50 m brasse hommes en natation et dans l'épreuve du street femmes en skateboard.

La Russie complète le podium avec cinq médailles, dont trois en or et deux en argent.

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L'Égypte reste la première nation africaine de ces Jeux. Classée quatrième au classement général, elle totalise quatre médailles : trois en or et une en bronze.

Le Sénégal, pays hôte de cette quatrième édition des JOJ, occupe la 56e place avec une seule médaille de bronze, remportée par Matar Diop en judo dans la catégorie des moins de 66 kg.

En natation, plusieurs autres délégations se sont distinguées. La Roumanie a décroché l'or au 50 m dos dames grâce à Daria-Mariuca Silisteanu. La Grèce et le Portugal ont également enregistré des titres dans les épreuves masculines.

En tennis de table, outre le sacre japonais chez les hommes, le Chinese Taipei s'est imposé dans le simple dames grâce à Minhsin Chen.

Les compétitions des JOJ Dakar 2026 se poursuivent vendredi avec six nouvelles médailles d'or en jeu, avec les débuts du basketball 3x3 et la natation au complexe tour de l'OEuf, le tir à l'arc au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et le triathlon à Saly plage ouest et le saut d'obstacles - Sports équestres à Diamaniadio.