Afrique: Futsal aux JOJ Dakar 2026 - Walimata Sèye regrette le manque de 'réalisme' des Lionnes après leur élimination

Dakar — La sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal, Walimata Sèye, regrette le manque d"'efficacité" et de "réalisme" de ses joueuses devant les buts, après la victoire obtenue par les Ukrainiennes aux dépens des Lionnes, 7 buts à 2.

Le match faisait partie du programme de la troisième journée des poules du tournoi de futsal féminin des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, jeudi, à Dakar.

"C'est une défaite très amère. Nous avons eu énormément d'occasions. Nous avons malheureusement péché par la finition. L'Ukraine a été beaucoup plus réaliste que nous", a réagi Sèye.

Interrogée sur la difficulté récurrente qu'a eue son équipe à transformer les occasions en buts, la sélectionneuse des Lionnes assure que des efforts importants ont été fournis pour combler cette lacune.

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"Il y a eu plusieurs séances et des analyses vidéo. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a des jours sans", a-t-elle ajouté, faisant ensuite part de sa "fierté" envers ses joueuses, malgré leur élimination.

D'après Walimata Sèye, l'équipe du Sénégal a préparé le match dans des conditions difficiles.

Elle a invoqué l'absence de matchs amicaux internationaux et l'insuffisance de stages de préparation, tout en précisant qu'elles ne cherchent pas, elle et ses joueuses, à se dédouaner.

"Je suis très fière de ces filles. Elles se sont battues avec les moyens dont nous disposons. Nous savons d'où nous sommes parties [...] Nous n'avons pas eu de matchs amicaux internationaux, le nombre de stages souhaité non plus", a poursuivi Sèye.

La dernière phase de la préparation des Lionnes s'est déroulée en cinq semaines seulement, les regroupements organisés au cours des deux dernières années ne durant généralement que cinq à dix jours, a-t-elle signalé.

Walimata Sèye propose la création d'un championnat national de futsal au Sénégal, pour permettre aux joueurs d'être plus compétitifs.

"Le futsal est un sport attrayant. Les gens prennent du plaisir à y jouer et à le regarder", a-t-elle signalé.