Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Premier ministre met en avant la force de l'unité pour relever les défis

Dakar — Le Premier ministre du Sénégal, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, a salué, jeudi à Dakar, parlant de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la capacité du peuple sénégalais à relever les défis grâce à l'unité et à la mobilisation collective, estimant que les Sénégalais peuvent "soulever des montagnes" lorsqu'ils se fixent un objectif commun.

"Le Sénégal a toujours relevé des défis. Ce peuple est un peuple de défis et, à chaque fois que nous nous fixons un défi et que nous nous mettons ensemble, nous pouvons soulever des montagnes", a-t-il déclaré à l'Arena du complexe Iba-Mar-Diop.

Le chef du gouvernement s'exprimait à la mi-temps du match comptant pour la troisième journée du groupe du tournoi féminin de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

M. Lô était venu soutenir les Lioncelles menées 4-1 à la pause par l'Ukraine.

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Expliquant sa présence auprès de l'équipe nationale féminine, le Premier ministre a indiqué avoir voulu donner l'exemple, à la suite du président de la République, en répondant à l'appel lancé aux membres du gouvernement pour aller à la rencontre des athlètes et communier avec la jeunesse.

Il a rappelé avoir été chargé du suivi des préparatifs des JOJ, d'abord en qualité de ministre d'État, puis en tant que Premier ministre.

"Après les préparatifs et la belle cérémonie d'ouverture, j'ai demandé aux membres du gouvernement de descendre sur le terrain. Je devais donner l'exemple après le président de la République", a-t-il expliqué.

Alhaminou Lô a exprimé son espoir de voir les Lioncelles renverser la tendance en seconde période et offrir davantage de joie aux supporters.

"Je sais que nos Lioncelles vont remonter la pente", a-t-il lancé, tout en saluant leur parcours dans la compétition.

Rappelant la devise de l'olympisme, selon laquelle l'essentiel est de participer, il a estimé que les joueuses honorent déjà le Sénégal par cette participation.

Revenant sur l'organisation des JOJ, le Premier ministre a qualifié cet événement de défi que le Sénégal devait relever.

"À partir de ces Jeux olympiques, les Sénégalais comprendront que rien ne leur est impossible, à condition de se lever, de se mettre ensemble et de se mettre au travail", a-t-il soutenu.