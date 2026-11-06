Sénégal: Nioro du Rip - Les services techniques saluent l'accompagnement agricole des ICS

Nioro du Rip — Le partenariat entre les Industries chimiques du Sénégal (ICS) et les services techniques de l'État contribue à l'amélioration de la fertilité des sols et des rendements agricoles dans le département de Nioro du Rip (kaolack, centre), ont indiqué jeudi des responsables techniques.

Le chef du Service départemental de développement rural (SDDR) de Nioro du Rip, Guy Valentin Médang, a indiqué que le département a bénéficié, cette année, de plus de 20 000 tonnes d'engrais fournis par les ICS.

Il s'exprimait en marge d'une visite de parcelles de production effectuée par le directeur général des ICS, Mama Sougoufara, dans le cadre du Programme de soutien à l'agriculture au Sénégal (PICSA).

Cette visite avait pour objectif d'évaluer les résultats de l'accompagnement des producteurs et de recueillir leurs appréciations sur la qualité des engrais mis à leur disposition.

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M. Médang a particulièrement salué la prise en compte des préoccupations exprimées par les producteurs, au début de la campagne agricole, au sujet de la qualité de l'engrais.

"Les analyses ont été effectuées en rapport avec les ICS et les producteurs ont été rassurés sur la qualité du produit", a-t-il expliqué, soulignant que les préoccupations du terrain ont été prises en compte et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la qualité des intrants.

Il a également mis en exergue la démarche des ICS, qui ne se limitent pas à fournir des engrais aux producteurs, mais assurent un suivi sur le terrain afin d'évaluer les résultats obtenus et d'identifier les améliorations nécessaires.

Le chef du SDDR a, par ailleurs, souligné que les services techniques de l'État ont été associés aux différentes étapes du programme, depuis le démarrage de la campagne agricole jusqu'à la récolte, avec l'implication des autorités administratives.

De son côté, le directeur technique de l'Institut national de pédologie (INP), Wally Ngor Sarr, a insisté sur l'importance d'adapter les formulations des engrais aux caractéristiques des sols pour améliorer durablement la productivité agricole.

Il a rappelé que les sols sont confrontés à plusieurs formes de dégradation, notamment le lessivage, la salinisation et l'acidification.

Dans la zone, a-t-il précisé, les sols ferrugineux tropicaux, caractérisés par une faible capacité de rétention de l'eau et des éléments minéraux, nécessitent une fertilisation adaptée à leurs propriétés.

M. Sarr a ainsi salué les efforts des ICS visant à adapter les formulations des engrais aux besoins des cultures et aux caractéristiques pédologiques des terres.

Il a toutefois plaidé pour un renforcement de l'accompagnement des producteurs et de la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, afin de tirer pleinement profit des résultats de cette initiative.