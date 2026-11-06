Sénégal: Nioro du Rip - Des agriculteurs disent avoir augmenté leur rendement avec l'encadrement des ICS

Nioro du Rip — Des producteurs d'arachide et de maïs du département de Nioro du Rip (centre) ont dit, jeudi, avoir augmenté leur rendement agricole, grâce à l'encadrement et aux intrants agricoles fournis par les Industries chimiques sénégalaises (ICS).

Venu rendre visite à ces agriculteurs bénéficiaires du Programme des ICS pour le soutien à l'agriculture (PICSA), le directeur général des ICS, Mama Sougoufara, s'est félicité des rendements agricoles obtenus en dépit de la faible pluviométrie à laquelle cette partie du pays a été confrontée cette année.

"Nous sommes heureux de [...] constater que les dispositions prises ont permis d'avoir des rendements très élevés", a-t-il dit, estimant que les ICS peuvent, par des initiatives comme le PICSA, aider l'État à atteindre son objectif de souveraineté alimentaire.

Les récoltes étant bonnes, il reste à faciliter l'accès des agriculteurs aux marchés, selon le directeur général des Industries chimiques du Sénégal.

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D'après Amadou Cissokho, un agent du département chargé du marketing et de la vente des engrais des ICS, le PICSA a pour objectif d'améliorer les rendements agricoles et la qualité de la production.

Des agriculteurs bénéficiaires de ce programme se sont réjouis de l'encadrement assuré par les Industries chimiques du Sénégal. L'entreprise a mis à leur disposition des semences certifiées et des engrais, selon eux.

Mamour Diouf, un agriculteur de Diamaguène, un village situé dans la commune de Darou Salam, espère atteindre un rendement d'environ trois tonnes d'arachide à l'hectare. Il a cultivé une variété appelée "Sunugal", qu'il juge très adaptée aux conditions climatiques locales.

Abiboulaye Diallo, l'adjoint du préfet de Nioro du Rip, s'est réjoui des rendements obtenus avec l'aide des ICS. Il a demandé aux techniciens assurant l'encadrement des agriculteurs de prendre davantage en compte leurs préoccupations.

M. Diallo a suggéré la production de semences et d'engrais adaptés au changement climatique et à l'appauvrissement des sols.

Depuis juillet 2025, le PICSA vient en aide aux agriculteurs en facilitant leur accès aux intrants agricoles et en les initiant à de nouvelles pratiques culturales et à une utilisation judicieuse des engrais.

Abiboulaye Diallo, l'adjoint du préfet de Nioro du Rip, s'est réjoui des rendements obtenus avec l'aide des ICS.

Pour la campagne agricole 2026-2027, le Programme des ICS pour le soutien à l'agriculture intervient dans cinq zones agroécologiques et 11 des 14 régions du pays.

Cent bénéficiaires de la phase pilote de ce programme ont exploité 66 hectares, selon les ICS.

Plus de 80 % d'entre eux ont obtenu des rendements supérieurs à la moyenne nationale, indiquent les Industries chimiques du Sénégal en promettant d'apporter leur expertise industrielle et agronomique à l'État du Sénégal en guise de soutien à sa politique de souveraineté alimentaire.

Les ICS en sont à leur deuxième année d'expérimentation d'engrais biologiques, avec la collaboration de l'Institut sénégalais de recherches agricoles, selon Mama Sougoufara.

Il a salué les résultats "encourageants" de cette expérimentation, lors d'une visite effectuée auprès de bénéficiaires du PICSA dans le département de Bambey (centre), mercredi.