Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal éliminé du tournoi de futsal après une lourde défaite face à l'Ukraine (7-2)

Dakar — L'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal a été éliminée du tournoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, après sa lourde défaite (7-2) face à l'Ukraine, jeudi, lors de la troisième et dernière journée du groupe A.

Les Lioncelles ont rapidement été mises en difficulté par une formation ukrainienne bien organisée, qui a ouvert le score après dix minutes de jeu. Les Sénégalaises sont toutefois parvenues à revenir au score à la suite d'un cafouillage dans la défense adverse.

Face à une équipe ukrainienne bien en place tactiquement, les joueuses dirigées par Walimata Seye ont éprouvé d'énormes difficultés à développer leur jeu. Les deux métronomes de l'équipe, Mariama Faty et Marième Niang, n'ont pas réussi à retrouver leur meilleur niveau.

En manque d'inspiration et de maîtrise collective, les Sénégalaises n'ont pas réussi à reproduire la prestation convaincante livrée lors de leur première sortie face aux Fidji, qu'elles avaient largement dominés.

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Malgré les encouragements incessants du public, qui a tenté de pousser les joueuses à la révolte, les Lioncelles ont multiplié les occasions manquées, butant également sur une solide défense ukrainienne.

Cette défaite sur le score de 7 buts à 2 met ainsi fin au parcours du Sénégal dans cette compétition, à l'issue de la phase de groupes.