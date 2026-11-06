Sénégal: Épisode de maladie digestive à Kébémer - Une toxi-infection d'origine alimentaire ou hydrique suspectée

Dakar — La maladie digestive constatée auprès de plusieurs personnes à Kébémer, dans la région de Louga (nord-ouest), pourrait être causée par la consommation d'une nourriture ou d'une eau contaminée par des agents pathogènes ou par des toxines, a-t-on appris des services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"Au regard des premières observations, cet épisode pourrait être lié à une toxi-infection d'origine alimentaire ou hydrique", a notamment indiqué le ministère dans un communiqué, dénombrant "56 personnes présentant des symptômes de maladie digestive (...) notifiées dans le district sanitaire de Kébémer", entre lundi et mercredi.

Ces dernières présentent notamment des symptômes de diarrhées, de vomissements, de douleurs abdominales et, dans certains cas, de fièvre, a fait savoir la même source.

Elle ajoute que des "investigations approfondies sont en train d'être menées par des équipes mixtes de la Direction régionale de la Santé de Louga et de la Direction de la Prévention du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appui aux équipes du district sanitaire de Kébémer", et en "étroite collaboration" avec les autorités administratives et les collectivités territoriales, afin de déterminer les causes de cette maladie.

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Pour l'heure, souligne le ministère, toutes les personnes concernées ont été prises en charge par les équipes sanitaires, tandis que 42 parmi elles ont été hospitalisées, leur état de santé global est stable et aucun décès n'a été enregistré.

Appelant les populations à la vigilance, au respect des recommandations sanitaires en vigueur, il les invite également à se référer exclusivement aux informations diffusées par les sources officielles.

"Le ministère tiendra régulièrement informée la population de toute évolution significative de la situation", souligne le communiqué.