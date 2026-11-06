Sénégal: La DGCV et la DER/FJ signent une convention de partenariat pour soutenir la création d'emplois verts et améliorer le cadre de vie

Dakar — La direction générale du cadre de vie (DGCV) et la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) ont signé une convention de partenariat, jeudi, à Dakar, dans le but de faire de l'amélioration du cadre de vie un facteur de création d'emplois verts et de développement d'activités entrepreneuriales.

Elles s'engagent, par le partenariat noué, à identifier des opportunités économiques, à soutenir des entrepreneurs et à faciliter leur accès au financement.

"Avec ce partenariat, nous voulons faire de l'aménagement du cadre de vie un [...] facteur de création d'emplois et un véritable moteur de développement économique", a expliqué le délégué général de la DER/FJ, Abdoulaye Niane.

De nouvelles activités économiques peuvent découler des investissements réalisés dans les espaces publics, a dit M. Niane en donnant l'exemple de l'aménagement de la corniche ouest de Dakar, où se développent, selon lui, la restauration et le commerce.

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Le délégué général de la DER/FJ, Abdoulaye Niane

"Un espace aménagé, un jardin réhabilité, une promenade valorisée ou un quartier assaini n'améliorent pas seulement le cadre de vie. Ils génèrent aussi de nouveaux besoins économiques et font émerger des opportunités entrepreneuriales", a-t-il expliqué.

L'entretien des espaces verts, la création de pépinières, le nettoiement, la collecte et le recyclage des déchets et la maintenance des équipements font partie des activités que la DGCV et la DER/FJ veulent mener ensemble.

Selon Abdoulaye Niane, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes va dérouler une initiative dénommée "Une ASC, un projet", dans le but de faire contribuer les associations sportives et culturelles à l'amélioration du cadre de vie.

Le directeur général du cadre de vie, Bouna Seck

Les investissements destinés à l'amélioration du cadre de vie peuvent générer des activités économiques, selon le directeur général du cadre de vie, Bouna Seck.

"Notre ambition n'est pas seulement de faire des aménagements. Les espaces aménagés doivent engendrer des opportunités économiques", a-t-il dit.

La DGCV et la DER/FJ vont aménager des espaces publics et mener des opérations de désencombrement, selon M. Seck.