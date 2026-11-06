Afrique: JOJ Dakar 2026 - Patrick Vieira a salué une cérémonie d'ouverture qui a représenté le continent

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de football, Patrick Vieira, a salué la qualité de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, estimant qu'elle a démontré la capacité de l'Afrique à accueillir et organiser de grands événements internationaux.

" Il y a une grande fierté sur cette cérémonie d'ouverture qui a vraiment représenté l'Afrique", a déclaré le technicien français, soulignant que cet événement constitue une illustration du savoir-faire du continent dans l'organisation de manifestations d'envergure mondiale.

Selon Patrick Vieira, cette cérémonie contribue également au rayonnement international du Sénégal et à sa visibilité sur la scène mondiale.

L'entraîneur s'est par ailleurs réjoui de l'arrivée de nombreux jeunes venus de différents pays pour prendre part à cet événement sportif.

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"Je suis arrivé hier soir [mercredi] à l'aéroport et j'ai vu énormément de jeunes qui arrivaient du monde entier. Je pense que c'est peut-être pour la première fois qu'ils arrivent en Afrique, qu'ils viennent au Sénégal. Je trouve que c'est une très bonne chose pour ces jeunes de découvrir le Sénégal", a-t-il indiqué.

Pour Patrick Vieira, les JOJ Dakar 2026 constituent ainsi une occasion de faire découvrir le Sénégal et, au-delà, le continent africain à une jeunesse venue des quatre coins du monde.