Afrique: JOJ Dakar 2026 - Patrick Vieira a salué une cérémonie d'ouverture qui a représenté le continent

5 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de football, Patrick Vieira, a salué la qualité de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, estimant qu'elle a démontré la capacité de l'Afrique à accueillir et organiser de grands événements internationaux.

" Il y a une grande fierté sur cette cérémonie d'ouverture qui a vraiment représenté l'Afrique", a déclaré le technicien français, soulignant que cet événement constitue une illustration du savoir-faire du continent dans l'organisation de manifestations d'envergure mondiale.

Selon Patrick Vieira, cette cérémonie contribue également au rayonnement international du Sénégal et à sa visibilité sur la scène mondiale.

L'entraîneur s'est par ailleurs réjoui de l'arrivée de nombreux jeunes venus de différents pays pour prendre part à cet événement sportif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Je suis arrivé hier soir [mercredi] à l'aéroport et j'ai vu énormément de jeunes qui arrivaient du monde entier. Je pense que c'est peut-être pour la première fois qu'ils arrivent en Afrique, qu'ils viennent au Sénégal. Je trouve que c'est une très bonne chose pour ces jeunes de découvrir le Sénégal", a-t-il indiqué.

Pour Patrick Vieira, les JOJ Dakar 2026 constituent ainsi une occasion de faire découvrir le Sénégal et, au-delà, le continent africain à une jeunesse venue des quatre coins du monde.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.