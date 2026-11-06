Sénégal: Au lycée Lamine Guèye de Dakar, Djamil Faye invite les jeunes élèves à concilier sport et études

Dakar — Le conseiller spécial du président de la République chargé des Sports, Djamil Faye, a invité jeudi les élèves du lycée Lamine Guèye de Dakar à accorder une place importante à la pratique sportive tout en veillant à la réussite de leur parcours scolaire, a constaté l'APS.

"Le message c'est de vous encourager sur votre lancée. Trouvez toujours un équilibre entre le sport et les études", a-t-il lancé aux jeunes élèves, lors d'une rencontre autour du judo et des valeurs de l'olympisme.

Cette rencontre organisée dans le cadre des activités de l'initiative DUNDAL JOJ, a été l'occasion de célébrer la médaille olympique remportée par Matar Diop aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar 2026. Elle a permis aussi de saluer la participation d'Aïcha Diop à l'allumage de la flamme de ces joutes sportives.

Ancien élève du lycée Lamine Guèye, Djamil Faye a magnifié le rôle important de cet établissement scolaire dans le développement du sport au Sénégal.

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"Je suis fier de voir que ce lycée, qui a toujours été au coeur du sport, sort aujourd'hui la première médaille des Jeux olympiques de la jeunesse pour le Sénégal", a-t-il déclaré, en félicitant les jeunes athlètes et les différentes structures ayant contribué à cette performance.

Djamil Faye a, par ailleurs, invité les médias à accorder davantage de visibilité aux jeunes sportifs, estimant que leurs parcours peuvent constituer une source d'inspiration pour les autres élèves.

"Il faut que Matar et Aïcha racontent leur histoire sur les plateaux de télévision et de radio. Ce sont eux qui peuvent faire rêver les enfants et leur donner envie de pratiquer le sport", a-t-il soutenu.

Pour sa part, la proviseure du lycée Lamine Guèye, Marème Ba Fall, a exprimé sa satisfaction devant les résultats obtenus par l'Académie de judo. "Depuis quatre ans, nous travaillons sur ce projet. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos efforts n'ont pas été vains", a-t-elle déclaré.

Selon elle, le projet a progressivement évolué grâce à l'accompagnement de la Fédération française de judo et de l'ambassade de France qui ont contribué à l'aménagement d'un dojo plus spacieux et à la réhabilitation des infrastructures d'hébergement des pensionnaires.

"Ces installations comprennent notamment des dortoirs, un réfectoire et des salles d'études, permettant aux jeunes athlètes de bénéficier de meilleures conditions de vie, d'apprentissage et d'entraînement", s'est félicitée Mme Fall.

Elle a expliqué que cette initiative, née d'une collaboration avec la Fédération sénégalaise de judo, vise à démontrer qu'il est possible de poursuivre des études tout en pratiquant un sport de haut niveau.

"C'était une façon de montrer aux élèves qu'il était possible de faire des études et du sport de haut niveau", a-t-elle dit notamment, soulignant que l'Académie compte actuellement 30 pensionnaires, de la sixième à la terminale venus de plusieurs localités du pays.

Marème Ba Fall a également annoncé l'ambition de l'établissement scolaire d'élargir la pratique sportive à d'autres disciplines, mais aussi aux jeux de l'esprit, notamment les dames et les échecs.

"Le projet pour nous, c'est que tout élève du lycée Lamine Guèye pratique un sport", a-t-elle indiqué, précisant que l'établissement entend rechercher de nouveaux partenaires pour consolider cette dynamique.