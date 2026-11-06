Tunisie: Tunis/Lutte contre les étals anarchiques - Plus de 300 points noirs supprimés dans la nuit du jeudi

6 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Une vaste campagne contre l'occupation anarchique de l'espace public a été menée dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 novembre 2026 dans la capitale, à l'initiative de la police municipale, du district de la sûreté nationale de Tunis et de la municipalité de Tunis.

L'opération a ciblé les installations anarchiques ainsi que les lieux de stockage et de rassemblement des charrettes et des marchandises de friperie (vêtements et chaussures).

Selon le bilan communiqué, près de 450 charrettes de différentes tailles ont été saisies et détruites. Quatre camions de friperie ont également été évacués, ainsi que deux camions de marchandises diverses et deux autres chargés de matériaux de construction, notamment des poutres en bois, des éléments métalliques et du ciment, entreposés sur les trottoirs et la voie publique.

La campagne a permis de supprimer près de 300 points noirs dans la capitale. Deux personnes recherchées ont, par ailleurs, été interpellées et présentées à la justice.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.