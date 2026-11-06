Tunisie: Tunis/Lutte contre les étals anarchiques - Plus de 300 points noirs supprimés dans la nuit du jeudi

Une vaste campagne contre l'occupation anarchique de l'espace public a été menée dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 novembre 2026 dans la capitale, à l'initiative de la police municipale, du district de la sûreté nationale de Tunis et de la municipalité de Tunis.

L'opération a ciblé les installations anarchiques ainsi que les lieux de stockage et de rassemblement des charrettes et des marchandises de friperie (vêtements et chaussures).

Selon le bilan communiqué, près de 450 charrettes de différentes tailles ont été saisies et détruites. Quatre camions de friperie ont également été évacués, ainsi que deux camions de marchandises diverses et deux autres chargés de matériaux de construction, notamment des poutres en bois, des éléments métalliques et du ciment, entreposés sur les trottoirs et la voie publique.

La campagne a permis de supprimer près de 300 points noirs dans la capitale. Deux personnes recherchées ont, par ailleurs, été interpellées et présentées à la justice.