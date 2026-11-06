Tunisie: CNAM - Les impayés et la suspension des versements aggravent la crise des pharmacies privées

Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a exprimé son étonnement face aux déclarations attribuées au ministre des Affaires Sociales, selon lesquelles le paiement des créances des pharmacies privées serait suspendu jusqu'à la levée de la décision de suspension du système du tiers payant avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Dans un communiqué publié jeudi soir, le Conseil a estimé que de telles déclarations, si elles étaient confirmées, risqueraient d'aggraver davantage la situation et de compliquer la crise que traverse le secteur du médicament. Il a exprimé l'espoir que ces propos soient démentis et que cette décision soit révisée.

Le Conseil a rappelé que la suspension du système du tiers payant par les pharmacies privées n'était pas une décision prise sans raison. Elle intervient dans un contexte de crise persistante, marqué par les retards de paiement des sommes dues aux pharmacies privées et l'accumulation des impayés à leur égard. Cette situation a entraîné de graves déséquilibres financiers, qui pèsent lourdement sur les officines et menacent désormais leur capacité à poursuivre leurs activités.

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L'Ordre des pharmaciens a également averti que les conséquences de cette crise ne se limitaient plus aux seules pharmacies privées, mais menaçaient désormais l'équilibre de l'ensemble du secteur du médicament. Il a souligné l'interdépendance des différents maillons de la chaîne pharmaceutique, notamment les pharmacies privées, les établissements de distribution en gros et les industries pharmaceutiques.

Le maintien de ces dysfonctionnements risque, selon le Conseil, de fragiliser les équilibres financiers des différents intervenants, de menacer les emplois ainsi que la pérennité des entreprises. Il pourrait également avoir des répercussions sur la disponibilité des médicaments, la régularité de leur approvisionnement et la continuité des traitements pour les patients.

En conclusion, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a appelé le ministre des Affaires sociales à assumer ses responsabilités et à privilégier le dialogue et la recherche d'un consensus. Il a plaidé pour l'accélération de la mise en place de solutions durables garantissant le règlement des créances financières et la continuité des activités de l'ensemble des intervenants de la chaîne du médicament.

Pour rappel, plusieurs médias ont rapporté que le ministre des Affaires Sociales avait annoncé, lors d'une séance d'audition devant la commission de la santé de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, avoir ordonné la suspension du paiement des créances des pharmacies privées dans le cadre du système du tiers payant. Il aurait également précisé que les versements ne reprendraient qu'après la levée, par les pharmacies, de leur décision de suspendre leur participation à ce dispositif.