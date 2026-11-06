Tunisie: Sfax - 5 000 arbres seront plantés d'ici avril 2027 pour verdir la ville

La municipalité de Sfax a annoncé le lancement d'un vaste programme de reboisement prévoyant la plantation de 5 000 arbres entre le 8 novembre 2026 et le mois d'avril 2027. Cette initiative, qui coïncide avec la célébration de la Fête nationale de l'arbre en Tunisie, vise à renforcer les espaces verts, à améliorer le cadre de vie des habitants et à préserver l'environnement urbain.

Des jardins et des espaces publics réaménagés

En préparation de cette campagne, la municipalité de Sfax a entrepris, ces derniers jours, plusieurs opérations d'aménagement et d'entretien des places publiques et des jardins répartis dans les différentes circonscriptions municipales.Ces interventions visent à redonner vie aux espaces verts et à offrir aux familles et aux enfants des lieux de détente plus agréables, tout en encourageant une culture de préservation de l'environnement et de plantation d'arbres.

Les travaux engagés comprennent notamment le nettoyage des espaces publics, l'enlèvement des déchets, la réhabilitation des murs et des clôtures des jardins, ainsi que la plantation d'arbres et le renouvellement de la terre végétale. Des opérations d'entretien de l'éclairage public, de peinture et de pavage figurent également parmi les actions programmées.

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La municipalité appelle à une mobilisation collective

Pour assurer la réussite de ce programme environnemental, la municipalité de Sfax invite les établissements publics et privés, les organisations, les associations et les différentes composantes de la société civile à participer activement à cette initiative.

Cette mobilisation peut prendre plusieurs formes, notamment la participation directe aux opérations de plantation ou la fourniture d'arbres d'ornement et d'autres espèces végétales adaptées au milieu urbain. Les contributions devront être organisées en coordination préalable avec les services municipaux.

La municipalité appelle également les citoyens à préserver les équipements et les biens publics, tout en contribuant à la propreté et à l'embellissement de leur environnement quotidien.Elle souligne que la protection de l'environnement et l'extension des espaces verts constituent une responsabilité collective, nécessitant l'engagement de tous les acteurs locaux.À travers ce programme, Sfax ambitionne de devenir une ville plus verte, plus propre et plus durable, capable d'offrir un meilleur cadre de vie à ses habitants tout en préservant les ressources environnementales pour les générations futures.