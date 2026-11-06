Tunisie: Télémédecine au pays - Sfax développe les consultations à distance dans trois spécialités

L'Hôpital numérique de Sfax renforce l'accès aux soins spécialisés en Tunisie grâce au développement des téléconsultations médicales en neurologie, cardiologie et néphrologie. Cette initiative vise à rapprocher les services de santé des citoyens, à réduire les déplacements vers les grands centres hospitaliers et à améliorer le suivi des patients.

Selon un communiqué publié jeudi 5 novembre 2026 par le ministère de la Santé, plusieurs établissements hospitaliers bénéficient désormais de consultations médicales à distance, assurées en coordination avec les équipes spécialisées des hôpitaux universitaires de Sfax.

Des consultations spécialisées accessibles à distance

Dans le gouvernorat de Gafsa, des téléconsultations en neurologie ont été mises en place à l'Hôpital régional Houcine Bouzaïane, en collaboration avec le service de neurologie de l'Hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax. Parallèlement, l'Hôpital de circonscription de Skhira a commencé à proposer des téléconsultations en cardiologie, en coordination avec le service spécialisé de l'Hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax.

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Le service de néphrologie de ce même établissement universitaire assure également des consultations à distance, permettant aux patients de bénéficier d'un suivi spécialisé sans avoir systématiquement à se déplacer vers Sfax.

Vers l'intégration de nouvelles spécialités médicales

Ces prestations sont organisées selon un programme hebdomadaire, en coordination avec l'équipe centrale de l'Hôpital numérique relevant du ministère de la Santé.Le dispositif devrait progressivement s'étendre à d'autres disciplines médicales. Des travaux sont actuellement en cours pour intégrer de nouvelles spécialités et connecter davantage d'établissements de santé situés dans les gouvernorats limitrophes.À travers cette initiative, le ministère de la Santé entend également réduire la pression sur les structures hospitalières, raccourcir les délais d'attente et limiter les frais de déplacement supportés par les patients.

L'objectif est de favoriser un accès plus équitable aux soins spécialisés, notamment pour les habitants des régions éloignées des grands centres hospitaliers, tout en assurant la continuité du suivi médical grâce à une collaboration étroite entre les spécialistes et les équipes médicales locales.