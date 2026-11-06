Tunisie: Handball - Le pays domine le Japon (38-30), la Russie prochain adversaire

La sélection tunisienne masculine de handball a parfaitement entamé sa participation à la deuxième édition du tournoi international Hechmi Razgallah, en s'imposant face au Japon sur le score de 38 à 30, jeudi 5 novembre 2026, à Hammamet.

Les Aigles de Carthage ont pris l'avantage dès la première période, regagnant les vestiaires avec une avance de quatre buts (16-12), avant de confirmer leur supériorité en seconde mi-temps pour décrocher une victoire avec huit buts d'écart.

La Tunisie attendue face à la Russie samedi

Après ce premier succès, la sélection tunisienne poursuivra sa préparation avec une deuxième rencontre face à la Russie, programmée samedi 7 novembre à 16h00.

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Entre-temps, la sélection russe affrontera le Japon ce vendredi 6 novembre à 18h00, dans le cadre de la deuxième journée du tournoi.

Organisée à Hammamet, cette deuxième édition du tournoi international Hechmi Razgallah constitue une étape de préparation pour la sélection tunisienne en vue du Championnat du monde masculin de handball 2027, prévu du 6 au 31 janvier en Allemagne.

Programme et résultats du tournoi Hechmi Razgallah 2026

Jeudi 5 novembre 2026

- Tunisie - Japon : 38-30 (mi-temps : 16-12)

Vendredi 6 novembre 2026

18h00 : Russie - Japon

Samedi 7 novembre 2026

- 16h00 : Tunisie - Russie