Sénégal: Dette extérieure du pays- 45,399 milliards de dollars enregistrés en 2025

Au Sénégal, l'encours total de la dette extérieure a atteint 45,399 milliards de dollars en 2025, soit plus de 26 531 milliards de francs CFA. Ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à 2024. C'est ce que révèle le Rapport sur la dette internationale 2026 du Groupe de la Banque mondiale rendu public le jeudi 5 novembre 2026.

L'encours total de la dette extérieure du Sénégal est estimé à 45,399 milliards de dollars en 2025, soit plus de 26 531 milliards de francs CFA, soit une hausse de 10 % par rapport à 2024. Selon le Rapport sur la dette internationale 2026 du Groupe de la Banque mondiale publié le 5 novembre 2026, il a plus que quadruplé depuis 2015, où il s'établissait à 10 470 millions.

L'analyse des tableaux de cette dette montre que la courbe progresse de façon quasi continue, avec un léger repli autour de 2023-2024 avant la reprise de 2025. Ainsi, concernant la structure par débiteur, le document souligne que la dette se répartit en trois grandes catégories.

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Celle publique et garantie par l'État a atteint 29,589 milliards de dollars, environ 65 % du total. La dette privée non garantie est de 13,101 milliards, environ 29 % et celle à court terme est estimée à 2,709 milliards de dollars, soit 6 % du montant global.

Il convient de noter que le poids de la dette privée non garantie est notable. Elle ne bénéficie pas de la garantie de l'État, mais pèse sur la position extérieure globale du pays.

Il urge aussi de noter que, des données de la Banque mondiale, il ressort de la structure par type de créancier sur la dette publique et garantie trois catégories. Pour les créanciers multilatéraux, le montant est d'environ 13,287 milliards de dollars, soit 45 %. Concernant des créanciers privés et bilatéraux, le Sénégal leur doit respectivement 11,108 milliards de dollars et 5,193 milliards de dollars.

Sur la liste des créanciers multilatéraux, la Banque mondiale à travers l'IDA est le premier créancier avec 5,186 milliards de dollars, suivie de la Banque africaine de développement (BAD) avec 2,135 milliards de dollars et d'autres institutions multilatérales qui cumulent 5,967 milliards de dollars de ces créances.

Par rapport aux bilatéraux, le rapport indique que la Chine arrive en tête avec 2,086 milliards de dollars, devant la France à qui le Sénégal doit 1,611 milliard de dollars et les autres créanciers bilatéraux qui ont prêté 1,497 milliard à l'État sénégalais.

Près de 38 % de la dette publique due à des créanciers privés

Il urge aussi de noter, selon le document de la Banque mondiale, que près de 38 % de la dette publique est due à des créanciers privés (typiquement des détenteurs d'euro-obligations), ce qui expose le pays aux conditions des marchés financiers, généralement plus coûteuses que les financements concessionnels.

Les graphiques montrent également que ces ratios ont augmenté sur la décennie, avec un pic marqué du service de la dette avant une forte décrue en 2025. Le niveau reste toutefois nettement supérieur à la fourchette interquartile qui se situe entre 25 et 75 % des pays déclarants, représentée par la bande grisée. Le Sénégal se situe donc parmi les pays les plus endettés de l'échantillon.

Sur les conditions des nouveaux engagements en 2025, la Banque mondiale informe que pour les créanciers officiels, les nouveaux engagements ont en moyenne une maturité de 13 ans ; un différé d'amortissement de 4 ans et un taux d'intérêt de 3,0 %.