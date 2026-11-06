Sénégal: Éducation nationale - 4 500 élèves-maîtres issus des CRFPE honorés

Au total, 4 500 élèves-maîtres issus des Centres régionaux de formation des personnels de l'Éducation (CRFPE) ont reçu jeudi leur certification devant le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy.

Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose a abrité ce jeudi 5 novembre 2026 la cérémonie solennelle de certification des 4 500 élèves-maîtres issus des Centres régionaux de formation des personnels de l'Éducation (CRFPE). L'événement a été présidé par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, avec comme thème « Enjeux et responsabilités du maître dans la promotion de la culture scientifique ».

La rencontre a mis en lumière la volonté de l'État du Sénégal de doter les plus jeunes d'outils indispensables pour développer leur esprit critique et renforcer leur culture scientifique et technologique.

Dans son allocution, le ministre a insisté sur le rôle primordial de l'enseignant. Moustapha M. Guirassy, en rappelant les exigences d'équité territoriale et d'accès des jeunes filles aux carrières scientifiques, a fait noter que l'enseignant joue un rôle prépondérant dans la dynamique de la refondation et de la transformation de l'école sénégalaise.

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La cérémonie a également été marquée par la présence de plusieurs autorités, notamment le conseiller spécial du président de la République chargé du handicap, un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant de la Primature, entre autres.

Il urge de relever que l'ancien directeur des Ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, Serigne Saibou Badiane, parrain de la promotion, a été offert comme modèle aux récipiendaires pour sa rigueur professionnelle, son humanisme et son sens élevé des responsabilités.