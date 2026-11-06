Sénégal: Enseignement supérieur - Vers la mise en place d'un Cadre national des qualifications du pays

Le processus de mise en place du Cadre national des qualifications du Sénégal (CNQ-SN) a été au coeur des échanges à l'occasion du Forum de Dakar sur les cadres des qualifications, tenu du 3 au 4 novembre 2026.

Prévu sur deux jours, du 3 au 4 novembre 2026, le Forum de Dakar sur les cadres des qualifications a réuni des représentants des institutions publiques, des ministères, des établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts de plusieurs pays africains.

Près d'une centaine de participants prennent également part aux échanges à distance, représentant plus d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest.

« Ce forum a constitué une étape importante dans le processus de mise en place du Cadre national des qualifications du Sénégal (CNQ-SN). Il marque notamment le lancement officiel des travaux du comité interministériel chargé de sa mise en place, créé par arrêté interministériel en avril 2026 », indique un communiqué de l'ANAQ-Sup reçu jeudi.

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Présidant également ce comité, le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (ANAQ-Sup), le Pr. Massamba Diouf, a souligné, dans son mot de bienvenue, l'importance d'une démarche inclusive associant les différents départements ministériels, les établissements de formation, les employeurs et les organisations de travailleurs.

Les travaux ont permis notamment d'examiner la note conceptuelle élaborée par le Groupe de travail technique sous l'égide de l'ANAQ-Sup et d'engager les réflexions sur les fondements du futur cadre, notamment son dispositif juridique, sa gouvernance, son modèle économique et ses mécanismes de financement.

Renforcer la reconnaissance des qualifications et la mobilité en Afrique

Au-delà des enjeux nationaux, le Forum de Dakar ambitionne, selon le communiqué, de renforcer l'adhésion des pays d'Afrique de l'Ouest à la dynamique continentale portée par l'Union africaine à travers le Cadre continental africain des qualifications (ACQF).

« En favorisant l'établissement de références communes entre les systèmes nationaux de qualifications, cette initiative contribue à faciliter la reconnaissance des diplômes et certifications, à promouvoir la mobilité académique des étudiants et des chercheurs et à renforcer la mobilité professionnelle des travailleurs sur le continent », souligne le texte.

Les participants ont eu également l'occasion de découvrir les instruments développés par le réseau ACQF, notamment l'apprentissage entre pairs, le référencement des cadres nationaux, la Plateforme africaine des qualifications et des certifications, la validation des acquis de l'expérience et les microcertifications.

Les expériences de pays disposant déjà de cadres nationaux de qualifications, notamment l'Afrique du Sud (SAQA), le Kenya (KNQA) et la Zambie (ZAQA), viendront enrichir les échanges et favoriser le partage de bonnes pratiques avec les pays engagés dans cette dynamique.

Des résultats attendus pour orienter les prochaines étapes

Il convient de relever qu'au terme des travaux, le Forum devrait permettre de dresser un état des lieux partagé de l'évolution des cadres de qualifications en Afrique de l'Ouest, d'identifier les besoins d'accompagnement des différents pays et de dégager des orientations stratégiques pour la poursuite du processus de mise en place du CNQ-SN.

Les conclusions seront consignées dans un rapport qui servira de feuille de route à la Commission interministérielle.