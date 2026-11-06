Afrique: JOJ Dakar 2026-Futsal féminin - Battu par l'Ukraine (7-2), le Sénégal éliminé dès les poules

Pour les Lioncelles, l'aventure olympique s'arrête net. Opposé à l'Ukraine pour son dernier match de groupe, à Iba-Mar-Diop, le Sénégal de Wolimata Seye s'est écroulé (7-2) ce 05 novembre 2026 alors qu'une victoire était indispensable pour viser les demi-finales.

Après sa courte défaite face au Venezuela (0-1), l'équipe avait aligné Mariama et Marieme Niang d'entrée et dominait les premiers échanges. Mais sur une balle perdue par Mariama Faty, l'Ukraine a ouvert le score par Alina Hordiienko, contre le cours du jeu. Un but contre son camp de cette même Hordiienko a ramené le Sénégal à hauteur, sans que le Complexe IMD ne s'enflamme.

La suite a été pénible. Oksana Chevchuk a repris l'avantage après une main ratée d'Awa Baldé, puis Marharyta Ruchka (15e) et Valeriia Yukhnovets (18e) ont fait le break. Hordiienko (24e) et Ruchka (25e) ont encore alourdi la note.

Face à elles, la gardienne ukrainienne Kira Hulenko a tout repoussé : 25 arrêts, un record pour une gardienne depuis le début de ces JOJ. Bousso Diallo a bien réduit l'écart (38e), mais Ruchka a signé son triplé juste après (40e).

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Avec une victoire 8-1 contre les Fidji et deux revers, les Sénégalaises finissent troisièmes de leur poule avec 3 points. Le futsal féminin sénégalais, très récent, disputait seulement son deuxième tournoi international après la CAN 2025, où il n'avait pas dépassé les poules. Cette campagne reste une étape formatrice pour un groupe jeune, confronté à un niveau élevé.