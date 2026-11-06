Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le Premier ministre au soutien des Lionnes du futsal

Présent au stade Iba Mar Diop pour assister à la rencontre entre les sélections féminines du Sénégal et de l'Ukraine en futsal, le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo, a salué la mobilisation du public et l'engagement des joueuses sénégalaises. Il leur a annoncé une prime spéciale de participation.

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo, a effectué jeudi après-midi un déplacement au stade Iba Mar Diop pour suivre la rencontre de futsal féminin opposant le Sénégal à l'Ukraine, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

À l'issue de cette confrontation remportée par la sélection ukrainienne, le chef du gouvernement s'est rendu dans les vestiaires des Lionnes pour leur adresser un message de soutien et d'encouragement. Il a salué leur engagement, leur détermination ainsi que les efforts consentis pour défendre les couleurs nationales. En reconnaissance de leur participation, il a également décidé de leur accorder une prime spéciale.

Le Premier ministre a, dans le même temps, félicité l'équipe ukrainienne pour sa victoire, dans un esprit de fair-play et de respect sportif.