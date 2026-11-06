Sénégal: De « Magic in the Air » à la Tanière - Le joli destin de Pathé Mboup

Pathé Mboup change de scène. Il y a douze ans, il apparaissait dans un clip qui allait faire danser des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, le natif de Mbao s'apprête à vivre une tout autre aventure : sa première convocation en équipe nationale A du Sénégal. L'attaquant du Stade Brestois fait partie des nouveaux joueurs retenus par Patrick Vieira pour la double confrontation contre le Soudan, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

L'anecdote a de quoi surprendre. Selon RMC Sport, le jeune Pathé Mboup figurait, à seulement 11 ans, dans le clip de « Magic in the Air », le célèbre titre du groupe ivoirien Magic System. Il y incarnait un jeune footballeur portant un maillot jaune. Une apparition qui prend aujourd'hui une dimension particulière, alors que le garçon du clip vient de franchir une étape importante dans sa carrière en rejoignant la sélection des Lions.

Sorti en 2014, « Magic in the Air » est bien plus qu'un morceau festif. Portée par un refrain entraînant et des sonorités dansantes, la chanson célèbre le football, la fête et l'ambiance populaire autour du ballon rond. Le titre, enregistré par Magic System avec le chanteur marocain Chawki, s'est rapidement imposé comme un hymne des stades. Il a notamment accompagné les succès de l'équipe de France, qui se l'est approprié lors de l'Euro 2016 puis de la Coupe du monde 2018. Le clip officiel dépasse aujourd'hui les 564 millions de vues sur YouTube.

Brest, le tremplin vers les Lions

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Douze ans après cette apparition, Pathé Mboup poursuit son chemin dans le football professionnel. Formé à l'AS Dakar Sacré-Coeur, où il est arrivé à l'âge de 10 ans, le joueur a ensuite connu plusieurs expériences en Europe, notamment à Molenbeek et au Pau FC, avant de rejoindre le Stade Brestois.

À 23 ans, il s'est installé dans le paysage de la Ligue 1 française. Son début de saison avec Brest est marqué par deux buts et une passe décisive en neuf rencontres de championnat. Des performances qui ont retenu l'attention de Patrick Vieira, désireux d'élargir ses options offensives et d'évaluer de nouveaux profils.

Cette première convocation ouvre ainsi un nouveau chapitre pour le jeune attaquant. De l'enfant qui faisait quelques apparitions dans un clip tourné au Sénégal à l'international appelé à défendre les couleurs nationales, le parcours de Pathé Mboup offre une belle histoire. La magie de « Magic in the Air » appartient désormais aux souvenirs ; celle de la Tanière reste à écrire.