Afrique: Contre le Soudan, les Lions attendus sur l'intensité et la cohérence, selon Patrick Vieira

Dakar — Les Lions du Sénégal devront faire preuve "d'intensité, de rythme et de cohérence" dans le jeu face au Soudan, un adversaire bien organisé et dangereux en contre-attaque, a soutenu, jeudi, à Dakar, le sélectionneur sénégalais, Patrick Vieira, tout en affichant son enthousiasme à l'approche de cette double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

L'édition 2027 de la CAN se tiendra du 19 juin au 18 juillet au Kenya, Ouganda et Tanzanie.

Vieira a publié, jeudi, une liste de 25 joueurs pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de cette 36e CAN.

Il dit s'attendre à une opposition difficile face à une équipe soudanaise dont il a relevé les qualités tactiques dans les phases de transition offensive.

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"Ce sera un match compliqué contre une équipe très bien organisée et dont les contre-attaques sont très dangereuses", a-t-il prévenu, en conférence de presse de publication de la liste des joueurs retenus pour ces deux rencontres.

Les Lions vont devoir consentir une réorganisation pour mieux maîtriser l'adversaire, selon le technicien franco-sénégalais.

"Notre objectif, bien sûr, c'est de faire un match cohérent, de franchir un palier par rapport à ce dernier rassemblement", a-t-il indiqué, réaffirmant son souhait de voir ses joueurs imposer beaucoup d'intensité et de rythme lors de ces deux rencontres.

Patrick Vieira a par ailleurs fait part de son émotion à l'idée de disputer son premier match à Dakar.

"Je suis très excité et très ému de pouvoir faire ce premier match ici à Dakar, dans ce stade mythique", a-t-il confié, évoquant également son envie de partager ce moment avec les supporters sénégalais.

"On attend ce match avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie de jouer devant les supporters", a-t-il insisté.

Abordant la question de l'état de la pelouse, il a indiqué avoir visité le stade trois semaines auparavant et constaté une situation qui, selon lui, n'était "pas exceptionnelle".

"Un travail avait été entrepris depuis lors pour améliorer les conditions de jeu. Je dois aller visiter la pelouse cet après-midi pour voir si son état s'est amélioré et je pourrais vous en dire un peu plus après", a-t-il indiqué.

Il a souligné la nécessité de disposer d'une surface pouvant permettre aux joueurs de s'exprimer pleinement et de mettre en valeur leurs qualités techniques.