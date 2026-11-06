Sénégal: Diabète - Près de 4 malades sur 5 ignorent leur état

Dakar — Près de quatre personnes souffrant de diabète sur cinq ignorent leur état de santé, a-t-on appris du professeur Abdoulaye Laye, diabétologue-endocrinologue, ajoutant que les données disponibles sur le diabète au Sénégal mettent en évidence une progression de la maladie et un déficit de diagnostic.

"Près de 78 % des personnes diabétiques au Sénégal ne seraient pas diagnostiquées. Autrement dit, seule une personne sur cinq environ connaît son statut, tandis que les autres restent exposées à une évolution silencieuse de la maladie", a déclaré le professeur Abdoulaye Lèye, diabétologue-endocrinologue, rapportant les estimations de la Fédération internationale du diabète (FID).

Il animait une conférence de presse sur le diabète en prélude à la Journée mondiale dédiée à cette maladie et prévue le 14 novembre prochain.

"Au Sénégal, un adulte sur 24 est diabétique", a-t-il indiqué, précisant que les estimations disponibles ne rendent pas toujours pleinement compte de la réalité sur le terrain.

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Selon lui, "cette situation constitue l'un des principaux défis de la lutte contre cette maladie chronique, qui évolue souvent silencieusement avant d'être découverte à l'occasion de complications".

Le spécialiste en maladies endocriniennes dont le diabète estime que les résultats des enquêtes nationales font état d'une prévalence passée de 3,4 % en 2014 à 4,2 % en 2024. La maladie est notamment plus fréquente chez les personnes âgées de 50 à 60 ans.

Des chiffres qui traduisent "une progression de la maladie", même s'ils doivent être interprétés en tenant compte des limites méthodologiques des enquêtes, notamment les biais de sélection et les différences selon les tranches d'âge, a-t-il expliqué.

"Cette insuffisance du dépistage complique la prévention et la prise en charge précoce", regrette le diabétologue, soulignant qu'elle contribue à "retarder l'intervention médicale", jusqu'à l'apparition de complications parfois lourdes pour les patients, leurs familles et le système de santé.

Les projections renforcent les inquiétudes. Le nombre de personnes vivant avec le diabète au Sénégal pourrait être multiplié par 2,7 à l'horizon 2050, avec près de 700 000 personnes concernées, selon les chiffres présentés par le professeur Lèye.

Les données relatives aux facteurs de risque permettent également de mieux cerner les enjeux de prévention, a-t-il indiqué.

L'enquête STEPS 2024 fait état d'une prévalence du surpoids de 28,8 % et de l'obésité d'environ 10 % au Sénégal. Or, explique-t-il, le surpoids et l'obésité constituent des facteurs importants de développement du diabète de type 2.

L'enquête STEPS est une approche standardisée développée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles (MTN) telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies respiratoires chroniques.

L'hypertension, qui touche au moins 30 % de la population, selon certaines estimations évoquées par le spécialiste, représente un autre problème majeur de santé publique.

Pour le professeur Lèye, ces chiffres montrent que le Sénégal dispose déjà d'indicateurs permettant d'identifier les principaux facteurs de risque, mais leur évolution appelle une réponse plus soutenue.

Il a notamment relevé le décalage entre le poids du diabète dans la santé des populations et les moyens consacrés à la recherche. "A l'échelle mondiale, moins de 1 % des travaux de recherche seraient dédiés à cette maladie, alors qu'elle affecte plus de 11 % de la population", souligne le spécialiste.