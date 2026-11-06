Afrique: Ibquake - La voix nigériane du spoken word qui a participé à la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026

Ibukunoluwa Ajagbe, connue sous le nom de scène Ibquake à la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026

Artiste nigériane spécialisée dans le spoken word, une forme de poésie déclamée sur scène , Ibukunoluwa Ajagbe, connue sous le nom de scène Ibquake, a pris part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le 31 octobre. À travers sa présence sur cette scène internationale, elle a contribué à la célébration de la diversité culturelle africaine, lors du premier événement olympique organisé sur le continent.

Sa participation s'inscrivait dans un programme artistique réunissant des artistes de plusieurs pays africains. Musique, danse, poésie et expressions culturelles se sont succédé pour mettre en lumière la richesse du patrimoine africain et les aspirations de sa jeunesse.

Ibquake a ainsi partagé cette scène avec plusieurs figures de la musique africaine, notamment les Sénégalais Baaba Maal et Kiné Lam, le groupe Daara J Family ainsi que la musicienne gambienne Sona Jobarteh.

Des débuts dans une église à la scène internationale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Derrière le nom Ibquake se trouve Ibukunoluwa Ajagbe, une artiste nigériane dont le parcours dans le spoken word a commencé dès l'adolescence.

Dans une interview accordée à TheCable Lifestyle en décembre 2024, elle expliquait avoir découvert cette discipline à travers un atelier de spoken word organisé dans son église, House on the Rock, à Lagos. Ce qui devait initialement être une formation de trois mois s'est progressivement transformé en une véritable passion, puis en un projet professionnel, notamment grâce aux encouragements de son formateur.

Elle a ensuite participé à plusieurs compétitions et prestations artistiques, développant progressivement sa notoriété dans l'univers de la poésie orale.

En 2022, sa participation à la deuxième saison du concours De9jaSpirit Talent Hunt a constitué une étape importante de son parcours. Elle y a terminé deuxième, une expérience qui lui a permis de gagner en visibilité et de toucher un public plus large.

Au fil des années, Ibquake a développé un univers artistique mêlant narration, poésie et interprétation scénique. Ses textes abordent différentes thématiques, notamment la foi, l'identité, les questions sociales et les expériences humaines.

Pour elle, le spoken word ne se limite pas à la récitation de textes. Il constitue également un moyen de transmettre des idées, de susciter des émotions et d'établir un lien avec le public.

Une voix au cœur de la célébration de l'identité africaine

À Dakar, la participation d'Ibquake s'inscrivait dans une célébration culturelle qui dépassait le cadre sportif. La cérémonie d'ouverture des JOJ 2026 avait pour ambition de présenter la diversité des expressions artistiques africaines à un public international.

À travers les différentes prestations, l'événement a mis en scène l'histoire, les traditions, la créativité et les ambitions d'une jeunesse africaine tournée vers l'avenir.

Dans ce contexte, la présence d'une artiste nigériane spécialisée dans le spoken word a également permis de mettre en lumière une discipline artistique qui accorde une place centrale à la parole et à la transmission des récits.

Sa participation illustre aussi la dimension panafricaine de cette cérémonie, qui a réuni des artistes issus de différents horizons autour d'un même événement.

Au-delà du sport, une vitrine pour la créativité africaine

La cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026 a rappelé que cet événement ne se limite pas aux performances sportives. Il constitue également une occasion de faire découvrir au monde les talents artistiques et culturels du continent.

Entre musiques traditionnelles, sonorités contemporaines, chorégraphies et poésie orale, les différentes prestations ont offert un aperçu de la diversité de la création africaine.

Pour Ibquake, cette participation représente une nouvelle étape dans un parcours qui l'a menée à des premières expériences de poésie dans une église à Lagos jusqu'à une scène internationale à Diamniadio.

Sa présence à Dakar rappelle que la contribution de l'Afrique au monde ne se mesure pas uniquement à travers ses performances sportives. Elle s'exprime aussi par ses artistes, leurs histoires et leurs créations, qui participent à faire connaître la richesse culturelle du continent.