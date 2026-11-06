Gabon: Le pays à la conquête de nouvelles opportunités économiques et commerciales à Shanghai

Shanghai, Chine -- Le Gabon a lancé ce jeudi à Shanghai sa conquête de nouvelles opportunités économiques et commerciales, à l'ouverture de la 9e édition de la China International Import Expo 2026, où près de 500 000 visiteurs sont attendus.

Il était exactement 13 heures, heure locale, lorsque les portes du National Exhibition and Convention Center (NECC) se sont ouvertes au grand public pour accueillir les tout premiers visiteurs de cette grand-messe mondiale exclusivement dédiée aux importations.

155 pays, régions et organisations se partagent cette immense scène commerciale jusqu'au 10 novembre prochain, date de clôture.

Une première participation remarquée

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Pour sa toute première participation, le Gabon a choisi de mettre en avant, sur son pavillon, différents types de produits : chocolat, thé, vin, bière, bois, café...Des produits qui n'ont d'ailleurs pas laissé indifférents plusieurs visiteurs, notamment lors des échanges et des séances de dégustation.

De belles perspectives pour la suite.

Le Commissariat général aux expositions du Gabon (CGEG), entité centrale assurant la représentativité du pays, et les entreprises partenaires se sont vite mis dans le bain. La mécanique semble bien rodée.

L'objectif de cette présence, remarquée et remarquable -- le pavillon du Gabon fait face à celui de la Chine -- est clairement défini.Transformer localement et attirer les investisseurs« L'enjeu, aujourd'hui, de prendre part à la 9e édition de la China International Import Expo de Shanghai repose essentiellement sur le Plan national de croissance et de développement (PNCD), impulsé par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et que le Gabon porte de 2026 à 2030.

L'objectif est de transformer localement nos matières premières et aussi d'attirer de nouveaux investisseurs », a indiqué la Commissaire générale aux expositions du Gabon, Nina Abouna.

Des secteurs porteurs mis en avant « Je tiens à féliciter le Commissariat général aux expositions du Gabon (CGEG) d'avoir choisi des secteurs porteurs pour cette exposition. C'est notamment le cas de la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) pour ce qui est de la filière café-cacao que nos autorités souhaitent relancer.

Il y a aussi la Société nationale des bois du Gabon (SNBG), qui a été l'un des poumons de notre économie par le passé, et bien d'autres entités qui prennent part à cette rencontre », a évoqué l'Administrateur général de la Zone d'investissement spécial de Nkok, Serge Samy Biveghe.

« Le plus beau stand »

Le vice-président de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), en charge de l'artisanat et de la communication, Gaston Midoungani était aussi de l'évènement. « Nous avons découvert un stand très bien travaillé par des Gabonais. Je crois que c'est même le plus beau. Je suis ému de voir plusieurs visiteurs s'intéresser aux produits venus du Gabon et je crois que cette exposition est la bienvenue. J'espère que notre pays participera davantage à ce genre d'évènement », a t-il souhaité et très ému.