Gabon: Visite d'État en Chine - Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema rencontre la communauté Gabonaise de Chine

5 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)

Dans le cadre de sa visite d'État en République Populaire de Chine, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré ce mercredi 4 novembre 2026 à Shanghai la communauté gabonaise établie en Chine.

Le Chef de l'Etat a salué l'exemplarité de ses compatriotes, leur intégration dans la société chinoise et leurs résultats académiques et professionnels. Il a rappelé que chaque Gabonais vivant à l'étranger contribue, par son comportement et ses réalisations, à l'image de son pays.

Le Président de la République a ensuite porté un message : les compétences acquises en Chine, dans un pays à la pointe de la technologie, de l'industrie et de la recherche, doivent servir la transformation du Gabon. Le pays modernise ses administrations, digitalise ses services, industrialise et transforme ses ressources sur place.

Il a besoin d'ingénieurs, de chercheurs, d'entrepreneurs et de techniciens formés aux meilleurs standards. Le Chef de l'Etat a invité ses compatriotes à y prendre part, par leur retour au pays ou par leur contribution depuis la Chine, en tant que relais pour les partenariats et les investissements.

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Cette rencontre rappelle que la visite d'Etat ne se limite pas aux partenariats économiques et aux investissements recherchés auprès de la Chine. Le développement du Gabon repose aussi sur les femmes et les hommes capables de le porter, et la diaspora en fait partie.

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