Gabon: Shanghai - « Le plus beau stand », le pavillon du pays fait sensation

Shanghai, Chine -- Le pavillon du Gabon ne passe pas inaperçu à la 9e édition de la China International Import Expo 2026. Installé face à celui de la Chine, le stand gabonais, pour sa toute première participation, attire de nombreux visiteurs, séduits par les produits exposés : chocolat, café, thé, vin, bière, bois...

Un travail salué par le vice-président de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), en charge de l'artisanat et de la communication, Gaston Midoungani :« Nous avons découvert un stand très bien travaillé par des Gabonais. Je crois que c'est même le plus beau. Je suis ému de voir plusieurs visiteurs s'intéresser aux produits venus du Gabon et je crois que cette exposition est la bienvenue. J'espère que notre pays participera davantage à ce genre d'évènement. »

Une présence qui confirme la volonté du Gabon de valoriser son savoir-faire et de conquérir de nouvelles opportunités économiques et commerciales sur la scène internationale.