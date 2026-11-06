Afrique: Le sommet des partis politiques africains entame sa deuxième journée à Addis-Abeba

6 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le deuxième Sommet des partis politiques africains (APPS 2026), qui a réuni plus de 1 000 délégués venus de toute l'Afrique à Addis-Abeba, est entré aujourd'hui dans sa deuxième journée.

Les discussions portent sur le rôle des partis politiques en tant que moteurs essentiels de la transformation économique, du développement inclusif et de la croissance durable.

Organisé au Mémorial de la victoire d'Adwa sous le thème « Gouverner pour la croissance », le sommet rassemble des dirigeants de partis politiques au pouvoir et d'opposition, des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des universitaires et des représentants de la société civile afin d'examiner comment les institutions politiques peuvent mieux répondre aux priorités de développement de l'Afrique.

Organisé par le Parti de la prospérité éthiopien et coordonné par l'Africa Governance Center, ce rassemblement continental vise à amener les partis politiques à dépasser la simple compétition électorale et à renforcer leur rôle dans l'élaboration de politiques de développement à long terme, la mise en place d'institutions efficaces et la promotion d'une prospérité partagée.

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L'un des axes centraux du sommet est la nécessité d'une collaboration interpartis plus étroite autour des priorités nationales et continentales, notamment pour s'attaquer aux obstacles structurels à la transformation économique, garantir la continuité des politiques au-delà des cycles électoraux et renforcer la responsabilité institutionnelle.

Les délégués débattent également d'approches concrètes en matière de création d'emplois, de croissance économique inclusive, de développement résilient face au changement climatique et de mise en place de systèmes économiques productifs capables de résister aux défis mondiaux.

Le sommet offre en outre une plateforme de partage d'expériences et de dialogue structuré entre les partis politiques africains sur la démocratie, la paix, la gouvernance et la transformation économique.

Il favorise également un engagement plus fort avec le secteur privé, les institutions financières, le monde universitaire et les institutions régionales, comme l'a appris ENA.

Fondamentalement, l'APPS vise à redéfinir le rôle des partis politiques en Afrique : ceux-ci ne doivent plus servir principalement de vecteurs de mobilisation électorale, mais devenir les architectes des politiques de développement, des pépinières de dirigeants et les moteurs institutionnels de la transformation nationale.

Cette réunion devrait également déboucher sur la Déclaration d'Addis-Abeba, qui définira une orientation commune et des engagements collectifs en faveur d'une croissance économique productive, inclusive et durable sur l'ensemble du continent.

S'appuyant sur la précédente Déclaration du Ghana d'août 2025, le sommet d'Addis-Abeba vise à renforcer une plateforme continentale durable grâce à laquelle les partis politiques africains pourront élaborer des réponses collectives aux défis communs et proposer des solutions africaines aux problèmes africains.

Lire l'article original sur ENA.

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