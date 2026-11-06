Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les partis politiques africains à s'engager en faveur d'un renouveau du leadership et à parvenir à un consensus sur les priorités nationales à long terme.

Il a également souligné que le développement du continent devait transcender les cycles électoraux et les changements de gouvernement.

Le Premier ministre a lancé cet appel lors de l'ouverture du deuxième Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba, où il a proposé d'inclure deux engagements clés dans la Déclaration d'Addis-Abeba : parvenir à un consensus sur les priorités nationales de développement à long terme et renforcer la formation des dirigeants et la relève à travers l'Afrique.

Il a souligné que les partis politiques devaient s'accorder sur des objectifs nationaux stratégiques assortis d'étapes mesurables afin de garantir la continuité des efforts de développement, quelles que soient les transitions politiques.

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Le Premier ministre Abiy a précisé que les partis pouvaient conserver leurs divergences idéologiques et politiques et se disputer le soutien électoral tout en collaborant sur les intérêts nationaux fondamentaux et les objectifs de développement à long terme.

Il a également insisté sur le fait que la succession au pouvoir était essentielle pour pérenniser le développement, avertissant que les pays risquaient de perdre des progrès durement acquis lorsque les dirigeants en place ne parvenaient pas à préparer la prochaine génération de dirigeants.

Mettant en avant l'expérience de l'Éthiopie en matière d'inclusion politique, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement réformé du pays avait intégré des dirigeants issus des partis politiques d'opposition.

Cela reflète une approche qui valorise une participation plus large et une responsabilité partagée, a révélé le Premier ministre.

Il a souligné que la philosophie éthiopienne du « Medemer » encourage les acteurs politiques à reconnaître et à tirer parti des contributions de chacun malgré leurs différences, en particulier lorsque les intérêts nationaux exigent une action collective.

Abordant la question de la transformation économique, le Premier ministre Abiy a présenté les principales mesures prises dans le cadre du programme de réforme économique « Homegrown » de l'Éthiopie, notamment l'ouverture des secteurs des télécommunications, de la banque et de la concurrence à la participation étrangère, ainsi que la mise en place d'un système de change basé sur le marché.

Il a également mis en avant l'initiative « Green Legacy », soulignant que plus de 50 milliards de jeunes plants ont été plantés depuis son lancement en 2019 grâce à la participation collective des citoyens, des communautés et des institutions.

Cette initiative, a-t-il expliqué, vise à restaurer les paysages dégradés, à protéger les ressources en eau et à renforcer la résilience nationale face aux défis liés au climat, notamment les sécheresses et les inondations.

Les propositions du Premier ministre placent le renouvellement du leadership, le consensus politique et la continuité des politiques au coeur du programme de développement de l'Afrique, soulignant la nécessité pour les partis politiques de servir non seulement de vecteurs de la compétition électorale, mais aussi d'institutions qui soutiennent la transformation nationale.

Il a appelé les partis politiques africains à renforcer leur coopération autour de priorités nationales communes et à construire une vision du développement qui perdure au-delà des transitions politiques.

Le deuxième sommet des partis politiques africains se tient à Addis-Abeba sur le thème « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, artisans de l'avenir économique de l'Afrique ».