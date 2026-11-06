Afrique: Les délégués du Sommet des partis politiques africains sont témoins de la transformation urbaine d'Addis-Abeba

Addis Ababa — Les délégués du Sommet des partis politiques africains ont visité les principaux chantiers d'aménagement urbain d'Addis-Abeba, où ils ont pu constater la transformation en cours de la capitale éthiopienne en une ville moderne, inclusive et plus accessible.

S'exprimant lors d'une réception organisée en leur honneur, Adam Farah, chef du Bureau de coordination du Centre pour la construction de la démocratie, ayant rang de vice-Premier ministre, et vice-président du Parti de la prospérité, a décrit Addis-Abeba comme la capitale politique et le coeur battant de l'Afrique, soulignant son importance en tant que foyer commun pour tous les Africains.

« Lorsque vous êtes à Addis-Abeba, vous ne visitez pas une ville étrangère ; vous rentrez chez vous, au coeur de l'Afrique », a-t-il déclaré.

Adem a souligné que la force de l'Afrique réside dans les liens de fraternité, de solidarité et de coopération renforcée entre ses peuples, insistant sur l'importance de visions et d'aspirations politiques communes pour faire progresser le développement et l'autonomie du continent.

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Il a également invité les délégués à découvrir la célèbre hospitalité et le riche patrimoine culturel de l'Éthiopie, exprimant l'espoir que le sommet débouche sur des résultats significatifs et concrets en vue de la construction d'une Afrique prospère et unie.

Par ailleurs, les délégués ont conclu une série de visites sur le terrain à travers Addis-Abeba, parcourant les principales artères, les corridors urbains modernes, les espaces publics et les projets de développement qui redessinent le paysage urbain de la capitale.

Au cours de ces visites, ils ont pu se faire une idée de l'approche intégrée de l'Éthiopie en matière de développement des corridors urbains, qui combine des infrastructures améliorées, des espaces adaptés aux piétons, l'accessibilité et un urbanisme moderne afin de créer des environnements urbains plus fonctionnels et plus agréables à vivre.

Grâce à des visites de musées et à des présentations, les participants ont également découvert les différentes phases du développement urbain d'Addis-Abeba ainsi que la vision qui sous-tend sa transformation en cours.

Le programme s'est achevé par une réception culturelle proposant de la musique traditionnelle, des spectacles artistiques et des chants reflétant la riche diversité culturelle et le patrimoine de l'Éthiopie. Les délégués ont fait part de leur admiration pour ces spectacles et pour l'authenticité de la culture éthiopienne.

Ces visites et activités culturelles s'inscrivaient dans le cadre du programme parallèle du deuxième Sommet des partis politiques africains, organisé à Addis-Abeba sur le thème : « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir économique de l'Afrique ».