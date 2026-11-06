Algérie: Des plans d'urgence pour renforcer l'approvisionnement en eau dans certaines communes confrontées au stress hydrique

Alger — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a annoncé, jeudi à Alger, la mise en place de plans d'urgence visant à garantir l'approvisionnement en eau potable au profit de plusieurs communes confrontées à un stress hydrique, à travers la concrétisation de nouveaux projets, le renforcement des capacités d'approvisionnement et l'amélioration de la gestion des ressources hydriques.

Lors d'une séance plénière au Conseil de la nation, présidée par M. Azouz Nasri, président du Conseil, consacrée aux questions orales, le ministre a précisé que son secteur oeuvrait à trouver des solutions concrètes pour prendre en charge les préoccupations des communes confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau, notamment à travers leur raccordement aux réseaux des communes limitrophes et la réalisation de nouveaux forages et de stations supplémentaires.

Dans ce cadre, M. Bouzegza a souligné l'inscription d'un projet d'urgence destiné à assurer l'alimentation en eau de la daïra de Béni Haoua, dans la wilaya de Chlef, à partir du barrage de Kef E

ddir, précisant que ce projet avait été confié à une entreprise relevant du secteur de l'hydraulique et que le taux d'avancement des travaux avait atteint 65%.

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Après avoir affirmé que l'approvisionnement de cette région serait renforcé grâce à de nouvelles infrastructures, notamment les stations de Ténès et de Béni Haoua, ainsi que le barrage de Sidi Yakoub, le ministre a fait état d'un projet de réalisation d'une station d'une capacité de 200.000 m3, confié au groupe Cosider, et dont les travaux devraient débuter prochainement.

S'agissant de la wilaya d'Oum El Bouaghi, le ministre a indiqué que son département prenait en charge les préoccupations de plusieurs communes confrontées à un manque d'eau, notamment celle d'Aïn Beïda, à travers un ensemble de mesures comprenant son raccordement aux réseaux des communes voisines, ainsi que la réalisation de nouveaux forages, d'une station et d'un réservoir d'eau.

Il a également abordé le programme de réhabilitation des réseaux de distribution et d'élimination des fuites, soulignant que la vétusté des réseaux entraînait des pertes de 30 à 50 % de l'eau potable au niveau des communes de la wilaya.

A cet égard, il a annoncé la fin des travaux de réhabilitation de 80 km du réseau d'eau dans la commune d'Aïn Beïda, tandis que les travaux d'un nouveau projet s'étendant sur 61 km seront lancés prochainement, dans le but de réduire les fuites, et ce dès l'achèvement des procédures administratives.

Un quota estimé à 20.000 M3/jour a été attribué à la commune d'Aïn Beïda, afin d'éviter tout chevauchement de gestion avec les wilayas limitrophes, à l'instar de Souk Ahras et de la région de Sedrata, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, concernant une préoccupation relative à l'accumulation de pierres et de broussailles dans les lits des oueds entravant ainsi l'écoulement des eaux, notamment au niveau de l'oued Chéliff dans la wilaya de Mostaganem, le ministre a rappelé que le traitement de ce dossier figure parmi les priorités du secteur.

A ce sujet, il a annoncé le lancement d'une vaste opération de curage des oueds, avec la participation d'entreprises publiques et privées.