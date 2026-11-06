Algérie: Enseignement supérieur - M. Baddari inspecte des projets de son secteur à Bouira

BOUIRA — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a inspecté jeudi plusieurs projets relevant de son secteur à l'université "Akli Mohand Oulhadj" (UAMO) de Bouira, dont le chantier de réalisation de 2000 nouvelles places pédagogiques devant être incessamment mises à la disposition des étudiants.

Au cours de sa visite, M. Baddari s'est rendu au nouveau pôle universitaire de la ville, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces 2000 nouvelles places pédagogiques. Selon les responsables de l'UAMO, ces travaux "sont à leur phase finale, et les places devront être ouvertes incessamment afin d'alléger la surcharge des classes, notamment à la faculté centrale".

Une enveloppe financière de l'ordre de 1,2 milliard de dinars a été allouée à cet important projet lancé en 2024, selon la fiche technique du projet présentée au ministre sur place. Ce dernier a visité les différents blocs et services de ces futures structures universitaires.

Sur le site du chantier, M. Baddari s'est réjoui du renforcement de l'université de Bouira avec de nouvelles structures destinées à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage des étudiants.

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Il a dans le sillage invité les responsables concernés à doter ces nouvelles places pédagogiques de tous les moyens pédagogiques nécessaires.

Toujours au sein du nouveau pôle universitaire, le ministre a inauguré le guichet unique de l'université qui regroupe plusieurs services, notamment l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA), la banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR) et la direction des impôts.

L'objectif est de faciliter aux étudiants toutes les démarches administratives et de les aider à lancer leurs projets futurs, selon les détails recueillis sur place.

Il s'est enquis également de la plateforme technologique et numérique de l'université "Akli Mohand Oulhadj" de Bouira, avant de demander aux responsables de ce projet de l'affiner, afin de permettre à l'université de s'ouvrir davantage à l'extérieur et à son environnement, et ainsi de contribuer fortement au développement économique du pays.

Lors de sa visite, le ministre a procédé au lancement d'une quinzaine de projets innovants initiés par des étudiants de l'université de Bouira. Ces projets concernent notamment la technologie, l'environnement, l'agriculture et l'industrie.

Il a assuré aux étudiants porteurs de ces projets que son département "encouragerait leur réalisation, car l'université est la source de tout développement".

Au cours d'une rencontre qui a regroupé les acteurs du secteur et les enseignants de l'université, M. Baddari a appelé à fournir plus 'efforts pour moderniser davantage l'université algérienne, pour qu'elle puisse s'ouvrir à son environnement et servir l'économie locale et nationale à travers des partenariats fructueux.

Dans ce cadre, l'université "Akli Mohand Oulhadj" a signé des conventions avec l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA) et le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST).

"L'objectif de ces conventions est de permettre à nos étudiants d'effectuer leurs stages au sein de ces écoles et entreprises, et de répondre à leurs besoins en matière d'emploi", a expliqué le recteur de l'université, Ali Larguet.

Le ministre a clôturé sa visite dans la wilaya, par une cérémonie organisée en l'honneur de l'étudiant-athlète Khither Slimane, qui a brillé récemment au Championnat mondial de Yoseikan Budo (2026) en Tunisie.

Classé en 2025 par le Magazine Forbes Middle East comme meilleur jeune chercheur innovant de moins de 30 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), l'enseignant Okba Fergani, a été honoré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, par la même occasion.