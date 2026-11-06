Algérie: 28 espaces publics réservés à la campagne électorale dans la wilaya de Tissemsilt

Tissemsilt — Vingt-huit (28) espaces publics ont été réservés dans la wilaya de Tissemsilt pour l'animation de la campagne électorale, à l'occasion des élections des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas, prévues le 28 novembre, a annoncé, jeudi, le coordinateur de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ahmed Laroussi, dans une déclaration à l'APS.

M. Laroussi a indiqué que "vingt-huit (28) espaces répartis à travers la wilaya accueilleront les meetings et les différentes activités électorales des candidats", alors que "314 sites ont été réservés à travers les 22 communes de la wilaya pour les affiches électorales conçues par des candidats à l'occasion de ces élections", a-t-il ajouté.

Il a également souligné que "toutes les dispositions organisationnelles, techniques et logistiques nécessaires ont été prises afin d'assurer le bon déroulement de la campagne électorale, qui a débuté aujourd'hui".

M. Laroussi a, en outre, fait remarquer que le nombre de candidats aux élections des Assemblées populaires communales (APC) s'élève à 1.722, dont 753 de niveau universitaire, 882 jeunes âgés de moins de 40 ans et 109 femmes.

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Pour ce qui est des élections de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), le nombre de candidats s'élève à 276, dont 186 de niveau universitaire, a-t-il précisé.