Algérie: 28 espaces publics réservés à la campagne électorale dans la wilaya de Tissemsilt

5 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Tissemsilt — Vingt-huit (28) espaces publics ont été réservés dans la wilaya de Tissemsilt pour l'animation de la campagne électorale, à l'occasion des élections des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas, prévues le 28 novembre, a annoncé, jeudi, le coordinateur de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ahmed Laroussi, dans une déclaration à l'APS.

M. Laroussi a indiqué que "vingt-huit (28) espaces répartis à travers la wilaya accueilleront les meetings et les différentes activités électorales des candidats", alors que "314 sites ont été réservés à travers les 22 communes de la wilaya pour les affiches électorales conçues par des candidats à l'occasion de ces élections", a-t-il ajouté.

Il a également souligné que "toutes les dispositions organisationnelles, techniques et logistiques nécessaires ont été prises afin d'assurer le bon déroulement de la campagne électorale, qui a débuté aujourd'hui".

M. Laroussi a, en outre, fait remarquer que le nombre de candidats aux élections des Assemblées populaires communales (APC) s'élève à 1.722, dont 753 de niveau universitaire, 882 jeunes âgés de moins de 40 ans et 109 femmes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce qui est des élections de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), le nombre de candidats s'élève à 276, dont 186 de niveau universitaire, a-t-il précisé.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.