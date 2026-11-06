Algérie: Les présidents des groupes parlementaires saluent les réformes économiques en cours

Alger — Les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale (APN) ont salué, jeudi à Alger, les mesures contenues dans le projet de loi de finances 2027 (PLF2027), qui consacrent le renforcement des réformes économiques engagées par l'Etat, appelant à consolider la démarche de diversification de l'économie et à améliorer l'efficacité des dépenses publiques, de manière à répondre aux exigences du développement durable.

Ces déclarations ont été faites lors d'une séance consacrée à l'examen du projet de loi à l'APN, présidée par Khalida Boufedeche, présidente de l'Assemblée en présence du ministre des Finances, Mohammed Lamine Lebbou, ainsi que de membres du Gouvernement.

Dans ce cadre, le président du groupe parlementaire du parti FLN, Rachid Othmane, a salué l'orientation visant à poursuivre les réformes économiques, consacrée par le projet de loi, notamment en matière de soutien à la production nationale, d'amélioration du climat de l'investissement et de préservation du caractère social de l'Etat, mettant en avant le passage d'une budgétisation axée sur les moyens à une budgétisation fondée sur les programmes et les objectifs, une démarche qui établit un lien entre les dépenses publiques et les résultats obtenus.

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Il a, en outre, salué les résultats enregistrés par l'Algérie dans le processus de diversification de son économie, à travers le soutien aux filières agricoles stratégiques, aux énergies renouvelables, à la numérisation et à l'économie du savoir, appelant à rationaliser les dépenses et à mieux les orienter, tout en poursuivant les efforts visant à préserver le pouvoir d'achat du citoyen.

Pour sa part, le président du groupe parlementaire du RND, Faid Soufiane, a estimé que le principal défi du projet de loi de finances résidait dans la garantie de l'équilibre entre les ressources et les dépenses, ainsi que dans la préservation de la soutenabilité des finances publiques.

M. Faid a proposé une transition progressive et réfléchie du "soutien aux produits vers les aides directes aux ménages", appelant à lier les crédits budgétaires aux résultats obtenus, à accélérer le processus de numérisation et à renforcer les prérogatives des responsables locaux en matière de gestion des programmes budgétaires.

De son côté, le président du groupe parlementaire du Front El-Moustakbal, Nasredine Aouinet, a indiqué que le principal enjeu consistait à transformer les potentialités nationales en richesses, en production et en résultats concrets dans la vie des citoyens, soulignant la nécessité de diversifier l'économie et de renforcer les investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME), les start-up, les industries de transformation et l'économie numérique.

Il a également appelé au développement de l'agriculture et à l'intensification des efforts pour assurer la sécurité alimentaire et hydrique, à la valorisation des ressources minières et énergétiques, ainsi qu'au renforcement du développement local, tout en consolidant

l'investissement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, sans oublier d'accompagner les jeunes et d'encourager leurs initiatives économiques.

De son côté, le président du groupe parlementaire du MSP, Abdallah Harchaia, a mis l'accent sur la nécessité d'"évaluer la politique budgétaire en fonction de son impact sur le développement et le plan social", soulignant l'importance de garantir la pérennité des finances publiques et de lever les obstacles auxquels font face les investisseurs.

Dans son intervention, le président du groupe parlementaire des Indépendants, Ahcene Hani, a affirmé le soutien de son bloc au projet de loi de finances ainsi qu'au processus de réformes en cours, soulignant la nécessité de transformer les capacités financières en production, en investissements, en emplois et en valeur ajoutée, tout en supprimant les entraves à l'investissement.

Le représentant du groupe parlementaire a par ailleurs appelé à passer de l'approche de consommation des crédits budgétaires à celle de l'évaluation par objectifs et résultats, tout en préservant le caractère social de l'Etat et en réformant le système de subventions afin de garantir qu'elles parviennent à leurs véritables bénéficiaires.

Pour sa part, le président du groupe parlementaire du parti Sawt Echaab, Salah Eddine Fillali, a mis en avant les dispositions du projet de loi visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance aux hydrocarbures, appelant à orienter leurs revenus vers des investissements à forte valeur ajoutée, à développer la transformation et la commercialisation des dérivés pétroliers en Algérie, et à renforcer les exportations, notamment vers les marchés africains.

De son côté, le président du groupe parlementaire du Mouvement El-Bina, Tarek Bechata, a relevé l'importance d'accélérer la diversification de l'économie, qui doit reposer sur des investissements productifs tout en recherchant des sources de financement en dehors du secteur des hydrocarbures.

Il a également plaidé pour le parachèvement des efforts de numérisation dans les domaines des finances, des impôts et du domaine national, ainsi qu'à améliorer le climat de l'investissement, tout en réaffirmant la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.