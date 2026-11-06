Algérie: Le programme du RND basé sur une lecture réaliste des besoins des communes et des wilayas

Adrar — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a affirmé, jeudi à Adrar, que le programme de son parti se base sur une lecture réaliste des besoins des communes et des wilayas, tenant compte de leurs spécificités géographiques, démographiques et économiques.

Animant un meeting populaire à la bibliothèque principale de lecture publique, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre 2026, M. Boudène a précisé que le programme du RND pour les élections des Assemblées populaires communales et de wilayas, se base sur "une lecture réaliste des besoins des communes et des wilayas", et "tient compte de leurs spécificités géographiques, démographiques et économiques, ainsi que le niveau de leurs équipements en ressources financières et humaines".

Pour le responsable partisan, "ces élections locales interviennent dans un contexte marqué par l'accélération des mutations économiques et sociales, des challenges liés à la numérisation et à l'intelligence artificielle, ainsi que par des attentes croissantes des citoyens concernant la qualité des services publics, les opportunités d'emploi, le logement et l'amélioration du cadre de vie".

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Cette étape nécessite, selon lui, "une vision de développement capable d'intégrer les mutations actuelles, d'anticiper les défis à venir et de mobiliser les potentialités locales, selon des priorités claires et bien définies".

L'orateur a, par ailleurs, affirmé que la vision de son parti concernant les assemblées locales s'appuyait sur "la promotion de la démocratie participative et la proposition de projets à implanter au niveau local, susceptibles de créer des emplois et de contribuer au développement socioéconomique à échelle locale".

M. Bouden a appelé les candidats du parti à "un déploiement dans les communes et les quartiers, afin de gagner la confiance des citoyens et leur présenter les programmes et leurs propositions et leurs visions".

Auparavant, le SG du RND a animé un meeting populaire dans la wilaya de Timimoun, au cours duquel il a notamment appelé à une "forte participation" des citoyens au prochain rendez-vous électoral, insistant également sur l'importance de la participation à la vie politique, la considérant comme "un processus interactif au coeur duquel se situe le citoyen".

Le secrétaire général du RND animera, dans la soirée, un autre meeting populaire dans la wilaya de Bordj Badji-Mokhtar.