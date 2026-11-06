Ile Maurice: Kobita Jugnauth questionne la FCC sur la fuite de photos des objets saisis

L'enquête sur les Rs 114 millions découvertes dans quatre valises au domicile de Josian Deelawon, en février 2025, se poursuit. Kobita Jugnauth, épouse de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, était attendue hier matin au siège de la Financial Crimes Commission (FCC), à Réduit, pour une quatrième séance d'interrogatoire.

Cette nouvelle audition intervient alors que les résultats de l'examen de son téléphone portable, un iPhone, sont désormais connus des enquêteurs. Leur contenu demeure toutefois confidentiel. Aucune indication officielle n'a été communiquée sur les éléments relevés ni sur leur éventuelle incidence sur la suite de l'investigation.

Selon nos informations, une autre question a retenu l'attention de Kobita Jugnauth au cours de cette séance : la publication de photographies présentées comme exclusives par un site d'information et montrant des objets saisis dans le cadre de cette affaire. Elle aurait interrogé les enquêteurs sur le respect des clauses de confidentialité entourant les opérations de saisie. Elle aurait voulu savoir si ces dispositions n'étaient pas justement destinées à protéger les pièces récupérées et à empêcher leur diffusion en dehors du cadre de l'enquête.

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Une photographie publiée par un autre site, présentant sept montres, dont l'une est désignée par une flèche, aurait particulièrement suscité des interrogations. Kobita Jugnauth aurait demandé comment ce cliché avait pu être obtenu et pourquoi une montre précise avait été mise en évidence parmi les sept objets photographiés. La question porterait sur les circonstances dans lesquelles ces photographies ont circulé et sur les conditions de leur transmission aux médias.

Au-delà de leur publication, c'est donc la protection des éléments saisis qui se retrouve au coeur des interrogations. Comment des images liées à une enquête en cours ont-elles pu être rendues publiques ? Les règles de confidentialité ont-elles été respectées ? Autant de questions auxquelles la défense souhaiterait obtenir des réponses.

Pour sa part, Me Raouf Gulbul insiste sur la nécessité d'une enquête consciencieuse. Selon lui, il est dans l'intérêt même de la FCC de vérifier tous les aspects de ce dossier.