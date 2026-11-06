Ile Maurice: Wall Street - Le vent de panique autour de l'IA provoque une débâcle boursière

La Bourse de New York a connu une séance particulièrement tumultueuse le jeudi 5 novembre. Après le rebond spectaculaire de la veille, les principaux indices américains ont lourdement chuté, emportés par un mouvement de défiance envers les entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq a enregistré son plus fort recul en 18 mois, tandis que les investisseurs s'interrogent sur l'avenir des investissements colossaux consacrés aux centres de données. La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat américaines contribue également à alimenter les inquiétudes.

Le retournement a été brutal. Le Nasdaq, fortement exposé aux valeurs technologiques, a plongé de 5,52 %, signant sa plus importante baisse depuis avril 2025. L'indice est désormais entré en territoire de correction, après avoir perdu plus de 10 % par rapport à son sommet atteint début octobre. Les autres grands indices n'ont pas été épargnés. Le S&P 500 a reculé de 4,35 %, effaçant l'ensemble de ses gains de la veille, tandis que le Dow Jones a abandonné 3,44 %.

«Nous pensions être tirés d'affaire après le rebond du marché au lendemain des élections de mi-mandat, mais soudain, c'est un véritable bain de sang à Wall Street», observe Jose Torres, analyste chez Interactive Brokers, cité par l'Agende France-Presse (AFP).

L'IA au coeur de la tourmente

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À l'origine de cette déroute, les interrogations grandissantes sur la rentabilité des investissements dans l'IA. Les investisseurs redoutent que la nouvelle majorité démocrate au Congrès américain ne freine la construction des centres de données, indispensables au développement de cette technologie. Plusieurs élus démocrates ont fait campagne en faveur d'un encadrement plus strict de ces infrastructures, dont les besoins considérables en énergie et en ressources suscitent des inquiétudes parmi les populations locales. Mardi, des habitants de plusieurs dizaines de villes américaines ont également approuvé des restrictions ou des interdictions concernant ces installations.

Les fabricants de semi-conducteurs ont particulièrement souffert. Broadcom a chuté de 10,15 %, Micron de 17,77 %, AMD de 17,39 % et Intel de 10,39 %. Nvidia, deuxième capitalisation boursière mondiale, a perdu 8,91 %, soit une diminution de sa valorisation d'environ 400 milliards de dollars. Dans leur ensemble, les Sept Magnifiques, qui regroupent les principaux géants technologiques américains, ont vu près de 800 milliards de dollars de capitalisation partir en fumée. «Dès lors qu'un doute apparaît quant aux dépenses d'investissement dans les centres de données, le marché réagit de manière particulièrement violente», explique Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Les investisseurs cherchent des valeurs refuges

La nervosité s'est également propagée aux autres secteurs économiques. Face à cette aversion au risque, les investisseurs se sont tournés vers les obligations du Trésor américain, considérées comme des placements plus sûrs. Le rendement des bons à dix ans est ainsi redescendu à 4,84 %, contre 4,89 % la veille. Le rebond des cours du pétrole, après leur forte baisse de mercredi, a également pesé sur le moral des marchés, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, les investisseurs attendent désormais que la volatilité retombe avant de revenir sur les valeurs pénalisées. Tous les regards se tournent à présent vers la publication du rapport américain sur l'emploi d'octobre. Des indicateurs économiques solides pourraient, selon l'analyste, «déclencher un beau mouvement de rebond sur les marchés». Mais après cette violente correction, la confiance des investisseurs dans le secteur de l'intelligence artificielle est désormais mise à rude épreuve.