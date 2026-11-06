Ile Maurice: Un système de chronométrage électronique remis à la RTA

À quatre jours de la 17e édition du Trail de Rodrigues, prévue ce dimanche 8 novembre, la RodTrail Association (RTA) a reçu un système de chronométrage électronique offert par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La remise s'est déroulée le mercredi 4 novembre à Rodrigues, en présence du ministre Deven Nagalingum et du commissaire régional de la Jeunesse et des Sports, Varok Ravina.

Cet équipement répond à une demande formulée par le président de la RTA, Arnaud Meunier, lors d'une rencontre avec le ministre en mars dernier. Il doit permettre à l'association de renforcer ses moyens techniques pour le chronométrage des compétitions et le suivi des performances des participants.

Un soutien matériel du ministère de la Jeunesse et des Sports à la RodTrail Association, afin de renforcer l'organisation des compétitions à Rodrigues.

La remise intervient à un moment important pour les organisateurs, engagés dans les derniers préparatifs du Trail de Rodrigues, dont la 17e édition proposera cinq distances, de 7 à 75 kilomètres.