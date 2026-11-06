Ile Maurice: Le CEB appelle à une consommation électrique responsable

À l'approche de Divali et des fêtes de fin d'année, le Central Electricity Board (CEB) reste attentif à l'évolution de la demande en électricité, notamment face aux températures élevées, aux illuminations et au changement climatique. Une situation qui pourrait entraîner une utilisation accrue des climatiseurs et d'autres équipements électriques dans les foyers mauriciens. Toutefois, une tendance encourageante a été récemment observée. Selon une source du CEB, la demande en électricité a enregistré une baisse d'environ 20 mégawatts au cours de la semaine précédente et y voit le signe d'une meilleure prise de conscience des consommateurs quant à l'importance de maîtriser leur consommation énergétique.

Pour maintenir cette dynamique, le CEB prévoit de lancer prochainement de nouvelles campagnes de sensibilisation à l'efficacité énergétique. L'organisme travaille également avec l'Energy Efficiency Management Office qui mène des actions auprès des établissements scolaires, des universités et du secteur privé à travers des séances d'information et des ateliers. Notre source évoque néanmoins le risque de délestages si le réseau devait atteindre le niveau d'alerte rouge. Dans une telle situation, le CEB pourrait être contraint de procéder à des coupures planifiées et ciblées dans certaines régions, pour une durée d'environ 30 minutes. Un scénario que le CEB souhaite éviter alors que la demande pourrait évoluer durant les prochains mois.

À l'approche de la fête de Divali, cette une période durant laquelle de nombreux foyers mauriciens décorent leurs maisons avec des guirlandes et des illuminations, le CEB appelle à une utilisation responsable de l'électricité. Les consommateurs sont invités à éviter le gaspillage énergétique et à privilégier des décorations lumineuses moins énergivores. L'objectif est de permettre aux familles de célébrer la fête des lumières tout en maîtrisant leur consommation et leurs factures d'électricité. Le CEB rappelle que chaque geste compte. En cette période de célébrations, les ménages sont encouragés à éteindre les illuminations lorsqu'elles ne sont pas nécessaires et à privilégier des équipements économes en énergie, notamment les ampoules LED.

Par ailleurs, le développement de l'énergie solaire constitue un autre levier pour renforcer l'approvisionnement du pays. Plusieurs projets privés de fermes solaires sont attendus d'ici à la fin de l'année. Selon notre source, ces nouvelles installations pourraient apporter entre 15 et 20 mégawatts supplémentaires au réseau national. Le CEB encourage également les propriétaires de véhicules électriques à privilégier la recharge après 21 heures, période durant laquelle un tarif réduit est proposé. L'objectif est notamment de mieux répartir la demande et d'éviter une concentration de la consommation aux heures de pointe.

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Au-delà des mesures prises par les autorités, le représentant insiste sur la responsabilité des consommateurs : adopter de bonnes habitudes énergétiques, éviter le gaspillage et utiliser les appareils électriques de manière plus réfléchie. Autant de gestes qui peuvent contribuer à limiter les factures des ménages et la pression sur le réseau national.