Ile Maurice: Zoom sur les parcours et athlètes - Garder l'authenticité et le plaisir des sentiers rodriguais

C'est là l'objectif que s'était fixé Michael Allet, vice-président de la Rod-Trail Association et concepteur des tracés du Trail de Rodrigues. A l'entame de ce nouveau cycle, celui-ci devait innover avec de nouveaux tracés tout en préservant l'essence du trail rodriguais. Des adeptes à ceux découvrant pour la première fois, ce qui a été surnommé «l'Eden du Trail», tout a été mis en place pour permettre à tous de partir à la découverte des lieux mythiques de Rodrigues.

Pour tout trailer et traileuse qui se respecte et qui connaisse la région de l'Océan Indien, le Trail de Rodrigues se positionne comme une étape incontournable. Entre la chaleur et l'hospitalité des habitants de la petite ile tout en passant par ses paysages exceptionnelles, le Trail de Rodrigues n'a rien à envier aux autres grandes courses du trail mondial. Parmi ses nombreuses attractions, les cinq parcours que propose chaque édition ne cessent d'éblouir les coureurs internationaux ainsi que ceux qui évoluent sur le sol.

A l'occasion de cette 17e édition, Michael Allet et son équipe ont ainsi décidé d'apporter de petites retouches aux tracés habituels afin de rendre l'expérience encore plus mémorable. «Nous sommes arrivés au moment où il fallait changer un peu les tracés mais nous gardons les lieux mythiques ou très parlants de Rodrigues à l'instar de Mont Limon, Port Mathurin, Montagne Croupier, qui est un petit peu notre Mont Blanc à nous, à Rodrigues (en référence à l'UTMB, une course mythique du Trail à Chamonix),» explique Michael Allet.

Si les changements ont donc été minimes, l'objectif était «de changer tout en gardant l'authenticité et le plaisir des sentiers. Nous avons des inconditionnels qui viennent d'ailleurs tout comme ceux de Rodrigues qui sont là depuis 17 ans, ou un petit peu moins. Et on ne veut pas qu'un sentiment de monotonie s'installe. Il y a tellement à voir et à découvrir à Rodrigues que c'est important de pouvoir permettre aux trailers rodriguais, et d'ailleurs, de redécouvrir ce pays ou de découvrir le pays tout court.»

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Cette année encore, la grande particularité du Trail de Rodrigues, en excluant le Trail du Hibou, est que chaque parcours se rejoigne, avec une fin commune à partir de La Ferme. Par contre, le 75km du Trail du Hibou, qui est l'Ultra-Tour de Rodrigues et qui fait tout le tour de l'îl, présente à la fois des sentiers comme la route. Les coureurs sortiront ainsi du sud pour passer par le nord et revenir à François Leguat. «C'est une course quand même qui commence à 2h30 du matin à La Réserve, à l'image des grandes courses du Grand Raid,» assure Michael Allet.

Si les trailers ne sont pas dépaysés par rapport aux grandes courses, ils auront l'avantage de voir d'expérimenter toute les merveilles dont regorgent Rodrigues. Cette fois encore, les retardataires auront jusqu'à 18hrs soit le moment où le soleil se couche pour terminer la course car le Trail de Rodrigues n'a pas de véritable cut-off.

Deux marraines sur chaque course

Au niveau des athlètes internationaux, l'accent a été mis sur les stars féminines avec principalement des invités de La Réunion à l'instar de Fleur Santos, membre des équipes primées sur le Zembrocal, un relais à 4 du Grand Raid réunionnais, qui s'alignera sur le 52km. Sylvaine «Sissi» Cusseau, qui vient de faire la Diagonale des Fous, prendra part au 75km. Sur le 26 km, Virginie Nankoo de Maurice, viendra faire ses preuves sur les sentiers rodriguais alors que sur le 16km, Coralie Duchemann sera à suivre. Celle-ci n'est nul autre que la fille de l'illustre coureur réunionnais, Frédéric Duchemann, 3e sur la Métis Trail et vainqueur de plusieurs courses longues à Maurice. Il est aussi le gagnant de l'an dernier sur le Trail du Gecko 16km. Enfin, pour le 7 km, Shanellia Bathilde des Southern Lions promet d'être parmi les favorites.

La RTA se réjouit d'ailleurs de pouvoir donner de l'importance à chaque coureur et à chaque distance. «On sait que sur beaucoup de courses ailleurs, la distance la plus courte est souvent vue comme étant une course familiale voire amateur. Alors que pour nous, nous accordons la même importance à chaque course, que ce soit le 7 pour aller au 75 car connaît la valeur d'être coach ou coureur, et nous savons que tout le monde, peu importe sa distance, s'entraînent dur,» soutient Michael Allet.

Une reconnaissance qui se traduit par une volonté d'avoir une marraine rodriguaise sur chaque course. «On a voulu avoir une marraine d'ailleurs sur chaque course, mais on n'a pas oublié nos coureuses d'ici puisqu'on a aussi des marraines rodriguaises. Donc, ce sera une grande première d'avoir deux marraines par course.» Pour le 75km, la marraine sera Marie-Aimée Flore alors qu'Anne-Marie John sera celle du 52km. Achilanne François (26 km), Emeline Samoisy (16 km) et Rose Pierre Louis (7 km) seront les autres marraines.

Les cinq parcours du Trail de Rodrigues promettent d'éblouir les compétiteurs locaux et internationaux.

Trail du Perroquet 54 km pour 2100 de d+. Point culminant Montagne Limon. Départ Pointe Coton.

Trail du hibou 75 km pour 1100 de d+. Point culminant Montagne du Nord. Départ La Réserve François Leguat.

Trail du Solitaire 26 km pour 1300 de d+. Point culminant Montagne Tonnerre. Départ Pointe l'herbe.

Trail du Gecko 16 km pour 500 m de dénivelé +. Point culminant montagne croupier. Départ Baie du nord.

Trail de la Tortue 7 km pour 125 de d+. Point culminant Montagne Cabris Corail. Départ Stade Jean Paul II à la Ferme.