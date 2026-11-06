Ile Maurice: La jeunesse rodriguaise à l'honneur

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, était à Rodrigues, le mercredi 4 novembre, à l'occasion d'un événement consacré au Duke of Edinburgh's International Award. Une rencontre qui a mis en lumière l'engagement des jeunes Rodriguais dans ce programme de développement personnel et communautaire.

De nombreux jeunes, accompagnés de responsables de centres de formation et de personnalités, étaient réunis à cette occasion. Plusieurs participants ont présenté leurs certificats, illustrant leur implication dans les activités éducatives et communautaires.

Le Duke of Edinburgh's International Award encourage les jeunes de 14 à 24 ans à développer leurs compétences, leur autonomie et leur sens des responsabilités à travers le volontariat, la pratique sportive, l'apprentissage et les expéditions. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier puisque le programme célèbre cette année ses 60 ans de présence à Maurice et ses 70 ans d'existence à l'échelle internationale. Plusieurs initiatives sont prévues dans le cadre de cet anniversaire, notamment des activités environnementales impliquant les jeunes de Maurice et de Rodrigues.

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À travers ce programme, les jeunes Rodriguais disposent d'une plateforme leur permettant de s'investir dans des projets collectifs, de renforcer leur confiance et de contribuer activement à la vie de leur communauté.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, lors de la remise des certificats aux jeunes participants du Duke of Edinburgh's International Award à Rodrigues.