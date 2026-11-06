Madagascar: Football/CAN 2027 - Corentin Martins apporte une petite retouche

Vingt-quatre joueurs figurent dans la liste des Barea convoqués pour affronter les Lycaons de la Guinée-Bissau, les 12 et 17 novembre, lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN.

Trois revenants. Le sélectionneur Corentin Da Silva Martins a publié hier la liste des vingt-quatre Barea qui joueront en aller-retour contre les Lycaons de la Guinée-Bissau, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Le technicien franco-portugais a fait appel à trois anciens.

Parmi eux, deux joueurs très attendus par les passionnés de football malgache font leur retour. Il s'agit de Fenohasina Gilles Razafimaro, attaquant et intenable buteur du club soudanais Al Merrikh SC -- médaillé d'argent au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2025 et coéquipier de Nicolas Randriamanampisoa --, ainsi que de Rajo Nirina Razafindrabeharimihanta, surnommé Berajo, défenseur central du club réunionnais Saint-Denis FC et médaillé de bronze au CHAN en 2023. Absent lors des deux premières journées qualificatives, le milieu du club israélien de première division Johan N'Zi fait lui aussi son come-back dans la sélection.

Faute de stade homologué, les Barea recevront les Lycaons au match aller, le jeudi 12 novembre à 19 h (heure malgache), au stade d'honneur de Meknès, au Maroc.

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Confirmation

Le match retour se jouera le mardi 17 novembre à 19 heures au stade du 24-Septembre, en Guinée-Bissau. Avec ces trois retours, Corentin Martins opère un léger remaniement de son effectif en faisant confiance à d'anciens sélectionnés.

Deux joueurs ayant participé aux deux précédents matchs contre le Nigeria et la Tanzanie sont reconduits. Le portier du club luxembourgeois RUFC, Sonny Laiton Patrick Arotiana, figure parmi les trois gardiens de but convoqués. Laiton avait remplacé Zacharie Boucher, gardien de but de l'ESTAC Troyes, qui avait tenu des propos dénigrants à l'égard de la sélection malgache. L'attaquant du FC Atert Bissen (Luxembourg), Roman Ferber, est également reconduit et poursuivra l'aventure avec les Barea pour cette campagne africaine. Les vingt autres membres du groupe sont des habitués qui forment l'ossature de l'équipe nationale depuis les qualifications pour la Coupe du monde 2025.

Cinq éléments présents lors des deux premières journées ne sont, en revanche, pas retenus : les défenseurs Andy Pelmar (Clermont Foot), Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus) et Bono Rabearivelo (Disciples FC), le milieu Loïc Lapoussin (du club chinois GX Heng Chen), ainsi que l'attaquant Bryan Adinany (du club belge KV Courtrai).

Au classement, à l'issue des deux premières journées, Madagascar occupe provisoirement la troisième place du groupe L avec 1 seul point. Les Barea sont devancés par la Guinée-Bissau, qui totalise 6 points, et par le Nigeria, crédité de 3 points. La sélection malgache avait concédé une défaite face au Nigeria (1-2), avant de partager les points avec la Tanzanie.